Excel aggiornamento: nuove schede di errore per identificare e risolvere i problemi

Microsoft sta introducendo un miglioramento atteso da tempo per Excel su Windows, pensato per rendere più semplice l’individuazione e la risoluzione degli errori nelle celle. Chi usa frequentemente il foglio di calcolo conosce bene messaggi come #VALORE o #ESPANSIONE, che compaiono quando una formula non funziona correttamente o un dato non è coerente con l’operazione richiesta. Comprendere l’origine del problema può essere complicato, soprattutto per chi non ha grande familiarità con le funzioni avanzate.

Già sei anni fa, Excel Web aveva introdotto schede descrittive in grado di mostrare maggiori dettagli sugli errori. Ora questa funzionalità arriva anche su Excel per Windows, iniziando dalla versione Microsoft 365 Insider, dove è stato aggiunto un nuovo pannello informativo pensato per assistere gli utenti in modo più immediato e guidato.

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Nella nuova versione, basta posizionare il cursore sulla cella che contiene l’errore – o più precisamente sul triangolino verde nell’angolo superiore sinistro – per aprire una scheda che illustra la natura del problema e suggerisce possibili soluzioni tramite link dedicati. In passato lo stesso indicatore portava a cercare informazioni sul web, un metodo dispersivo che generava spesso confusione.

Versione disponibile, funzionamento e rollout previsto

Gli utenti che utilizzano la build 19502.20000 (versione 2512 del Canale Beta) possono già testare la novità. Inserendo intenzionalmente un valore di errore, ad esempio ’1234, comparirà l’avviso #NUM, con la possibilità di selezionare l’opzione “Mostra passaggi di calcolo”. Questo comando permette di visualizzare in modo chiaro dove si trova l’origine del problema nella formula utilizzata, offrendo un percorso più intuitivo per risolverlo.

Il rollout verso il Canale corrente non ha ancora una data precisa, anche se la distribuzione non dovrebbe tardare troppo. Microsoft ha inoltre invitato gli utenti a segnalare impressioni e suggerimenti attraverso il menu Aiuto > Commenti, così da raccogliere feedback utili a perfezionare la funzionalità.

L’arrivo delle nuove schede di errore rappresenta un miglioramento significativo per l’esperienza d’uso complessiva, perché riduce il tempo necessario per comprendere la causa di un’anomalia e permette un approccio più consapevole alle formule complesse.