Con OneUI 8.5 torna una funzione di Good Lock per le notifiche sui Galaxy

Samsung continua a lavorare in modo costante all’evoluzione della sua interfaccia e, grazie alle prime build interne trapelate, emerge una novità che farà felici molti utenti Galaxy. Con l’arrivo di One UI 8.5 verrà infatti reintrodotta una delle opzioni più utili e richieste di Good Lock, il blocco delle notifiche importanti.

Si tratta di una caratteristica molto vecchia ed apprezzata. L’ opzione infatti permetteva di mantenere visibili alcune notifiche selezionate anche dopo aver utilizzato il comando “Cancella tutto”, evitando così di perdere promemoria rilevanti o messaggi da non dimenticare. La rimozione aveva generato numerose lamentele tra gli utenti, soprattutto da parte di chi utilizza il proprio Galaxy per il lavoro e si affida quotidianamente alla gestione avanzata delle notifiche.

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La scelta di reintrodurla rappresenta un segnale chiaro. Samsung ascolta il feedback della community e intende rafforzare la personalizzazione profonda offerta dalla suite Good Lock.

Galaxy e Notistar: gestione avanzata e compatibilità con la nuova OneUi 8.5

In vista dell’aggiornamento, gli utenti Galaxy possono già familiarizzare con NotiStar, il modulo di Good Lock dedicato alla gestione avanzata delle notifiche. L’app permette di consultare la cronologia completa, effettuare ricerche, filtrare messaggi in base all’app e selezionare quali notifiche mantenere sempre disponibili. Per utilizzarlo basta scaricare GoodLock, accedere alla sezione dei plugin e attivare NotiStar. Da qui sarà possibile impostare quali app non devono essere incluse nella cancellazione delle notifiche.

La compatibilità dell’aggiornamento è ampia. I dispositivi che hanno ricevuto One UI 8 passeranno anche a OneUI8.5, includendo l’intera gamma Galaxy recente, dagli smartphone ai pieghevoli. Il lancio, però, non sarà immediato. Samsung prevede il debutto della versione stabile nel 2026, mentre quello della beta pubblica si attende entro dicembre.

Oltre al ritorno della funzione di blocco, One UI 8.5 porterà novità grafiche, icone ottimizzate e una gestione più intelligente dei colori e della luminosità dell’interfaccia. L’aggiornamento debutterà ufficialmente insieme ai nuovi Galaxy S26 nel primo trimestre del 2026.