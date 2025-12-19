Apple Music arriva su ChatGPT e apre alla creazione di playlist via AI

Apple Music è pronta a entrare nell’ecosistema di ChatGPT, segnando un ulteriore passo nell’integrazione tra servizi digitali e intelligenza artificiale conversazionale. L’indicazione è arrivata da Fidji Simo, CEO delle applicazioni di OpenAI, che in un intervento su Substack ha anticipato l’arrivo di nuove integrazioni di rilievo all’interno della piattaforma. Tra queste compare anche il servizio di streaming musicale di Apple, destinato a diventare utilizzabile direttamente nelle conversazioni con il chatbot.

L’evoluzione delle app integrate in ChatGPT

Il percorso non nasce dal nulla. Già a ottobre OpenAI aveva introdotto le app integrate in ChatGPT, aprendo la strada a collaborazioni con realtà come Spotify, Booking.com, Canva, Coursera, Expedia e Zillow. In quella fase era stato presentato anche l’Apps SDK in versione di anteprima, pensato per consentire agli sviluppatori di collegare i propri servizi al chatbot. Le parole di Simo lasciano intendere che l’SDK sia ormai vicino all’uscita dalla fase di test, con un conseguente ampliamento del numero di app disponibili.

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Oltre ad Apple Music, l’elenco dei prossimi ingressi include nomi come Adobe, Airtable, OpenTable, Replit e Salesforce. Una direzione chiara che mostra l’ambizione di OpenAI: trasformare ChatGPT in un vero hub operativo, capace di dialogare con strumenti esterni senza obbligare a continui passaggi tra app diverse. Non a caso, Adobe ha già reso disponibili le versioni integrate di Photoshop, Express e Acrobat, annunciando ulteriori funzioni in arrivo.

Come funzionerà Apple Music dentro ChatGPT

Per capire cosa cambierà in concreto, basta osservare quanto già avviene con Spotify. Avviando un messaggio che richiama direttamente il servizio, ad esempio “Apple Music, crea una playlist per una cena tra amici”, ChatGPT riconoscerà l’app e la attiverà all’interno della conversazione. A quel punto l’AI userà il contesto fornito per generare una playlist pronta all’ascolto, senza aprire manualmente l’app musicale.

Un altro aspetto rilevante riguarda la ricerca in linguaggio naturale. I modelli linguistici permettono di descrivere un brano o una colonna sonora anche in modo vago. È sufficiente un riferimento come “la colonna sonora del film con Mel Gibson ambientato nella Scozia del 1200” per ottenere rapidamente la musica di Braveheart.

Dal punto di vista commerciale non cambiano le regole: Apple Music continuerà a richiedere un abbonamento attivo. ChatGPT agirà come interfaccia intelligente, non come alternativa allo streaming. I dettagli tecnici e la data di lancio restano da definire, con nuovi aggiornamenti attesi a breve.