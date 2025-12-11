Allarme WhatsApp: la nuova truffa del finto messaggio che mira al tuo conto

Le truffe che sfruttano WhatsApp stanno diventando sempre più sofisticate. I truffatori hanno capito che i vecchi raggiri vengono riconosciuti facilmente e hanno iniziato a usare metodi più studiati. L’ultima trovata ruota attorno a un finto messaggio collegato a concorsi o premi, che invita a seguire un percorso di verifica solo in apparenza innocuo.

Il contatto può nascere da un annuncio sui social network, dove viene proposto di partecipare a un concorso esclusivo o a una promozione speciale. Per iscriversi, la vittima deve prima lasciare il proprio numero di telefono, poi inserire su WhatsApp un codice di otto cifre. È proprio qui che si nasconde il trucco. Il codice non serve a verificare la partecipazione al concorso, ma permette ai criminali di aprire l’account della vittima dal browser. Si tratta infatti di una modalità secondaria usata dall’app per accedere a WhatsApp Web.

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Una volta ottenuto numero e codice, i truffatori riescono a collegarsi al profilo dal computer, senza che la persona se ne accorga subito. In questo modo hanno accesso a tutte le chat, ai file multimediali e alle informazioni personali scambiate nel tempo. Il rischio non riguarda solo la privacy, poiché con i contenuti delle conversazioni si possono costruire ricatti, tentativi di estorsione o nuove truffe.

Come difendersi: le regole di buon senso per usare WhatsApp in modo sicuro

Per proteggersi da questa truffa è fondamentale ricordare alcune regole semplici ma decisive. Prima di tutto, nessun concorso serio chiede di inserire codici su WhatsApp senza spiegazioni chiare e verificabili. Quando arriva una proposta che chiede numeri di telefono, codici o dati sensibili, la prima cosa da fare è controllare la fonte con attenzione. Bisogna chiedersi chi sta scrivendo e perché. Se il messaggio arriva da un profilo sconosciuto o poco affidabile, è meglio ignorarlo.

Prima di seguire qualsiasi procedura di iscrizione conviene fare una rapida ricerca online. Spesso è sufficiente digitare il nome del concorso o il testo del messaggio per scoprire che altri hanno già segnalato la truffa. È importante anche non cedere alla fretta. Molti raggiri puntano proprio sulla pressione psicologica, con frasi che invitano ad agire subito per non perdere il premio. Fermarsi qualche minuto, informarsi e riflettere riduce drasticamente il rischio.

Infine, se si sospetta che qualcuno abbia avuto accesso a WhatsApp dal computer, è bene scollegare subito tutte le sessioni attive e cambiare le impostazioni di sicurezza. Meglio considerare ogni codice non richiesto come un campanello d’allarme. La prudenza resta l’arma più efficace contro chi cerca di trasformare le nostre chat in una porta d’accesso verso il conto corrente.