AI e lavoro: il paradosso dell’efficienza che divora il tempo

L’adozione dell’intelligenza artificiale ha prodotto vantaggi tangibili in molti settori professionali. Processi più rapidi, testi pronti in pochi secondi, analisi immediate. Uno studio pubblicato su Harvard Business Review descrive però un effetto collaterale inatteso. I ricercatori della University of California, Berkeley hanno seguito per mesi un’azienda tecnologica con circa duecento dipendenti che aveva introdotto strumenti di AI in modo spontaneo. Dai dati raccolti emerge una dinamica ricorrente: la percezione di lavorare più velocemente ha generato la sensazione di poter fare di più. La riduzione dei tempi di esecuzione ha abbassato il livello di stanchezza cognitiva, favorendo l’aggiunta di nuove mansioni. Il tempo risparmiato non ha trovato spazio nelle pause, ma si è trasformato in una disponibilità estesa.

Quando la produttività si espande

L’uso quotidiano di sistemi intelligenti ha attivato un meccanismo sottile. Un compito che prima richiedeva un’ora ora occupa trenta minuti e quei trenta minuti vengono subito riempiti da altre richieste. Le interruzioni tradizionali si assottigliano, mentre le serate iniziano a ospitare revisioni e risposte tardive. Le testimonianze raccolte in ambienti digitali parlano di aspettative più alte e di stress crescente. L’efficienza tecnica diventa una nuova norma implicita: se si può produrre di più, allora si tende a farlo. La tecnologia perde così il suo inizio vantaggio. La produttività appare in crescita, ma la percezione di controllo sul tempo personale si riduce progressivamente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Gli autori dello studio chiariscono che l’AI porta risultati effettivi e non viene messa in discussione come strumento. La criticità nasce dal modo in cui viene integrata nella routine. L’efficienza non coincide automaticamente con il benessere. Quando la giornata lavorativa si allunga senza segnali evidenti, prende forma una distanza tra progresso tecnico e fatica vissuta. La paura di essere sostituiti rafforza questo processo: chi utilizza di più l’AI tende a dimostrare un valore superiore. Da qui nasce una presenza continua, che rende difficile separare lavoro e tempo privato. La tecnologia promette libertà operativa, ma senza confini chiari favorisce un consumo costante di energie mentali. L’AI accelera i flussi, mentre il lavoro umano si espande e occupa spazi prima riservati al recupero. In questa frattura si colloca il paradosso: strumenti pensati per semplificare finiscono per rendere la giornata più densa, trasformando l’efficienza in una nuova forma di stanchezza.