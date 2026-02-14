Giove come non l’avevamo mai misurato: juno ricalcola forma e dimensioni del gigante

Per chi pensava che i giganti del nostro sistema solare non avessero più sorprese da offrire, ecco una piccola lezione di umiltà cosmica: anche di ciò che crediamo conoscere bene, a volte, scopriamo dettagli che cambiando prospettiva cambiano la storia. Non è che Giove sia mutato: siamo noi che, grazie a strumenti migliori, siamo riusciti a leggerlo con occhi nuovi. E quando si parla di occhi migliori si intende la sonda Juno della NASA, che ha fornito i dati che hanno permesso a un gruppo internazionale di scienziati di ricalcolare la forma e le dimensioni del gigante gassoso con una precisione mai raggiunta prima.

Giove: una stella mancata, ma piena di dettagli

Si sente spesso chiamare Giove una «stella mancata» e in effetti è vero solo a metà: avrebbe dovuto essere una stella se avesse avuto massa sufficiente per innescare la fusione nucleare, ma non ce l’ha. Tuttavia questa etichetta non deve indurci a pensare che sia un oggetto semplice, una palla liscia di gas. La sua rotazione rapidissima, la struttura interna stratificata e la turbolenza atmosferica gli danno una forma leggermente allungata all’equatore e schiacciata ai poli, un effetto che chiamiamo oblateness. Proprio questa leggera “asimmetria” è ciò che il team guidato dal Weizmann Institute of Science ha analizzato con meticolosità.

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Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy, non è un semplice aggiornamento di cifre; è una riconciliazione tra modelli teorici e misure di altissima qualità. Merito, ancora una volta, di sonda Juno che, passando ripetutamente vicino al pianeta, ha raccolto informazioni gravitazionali e dati radio così precisi da permettere una ricostruzione tridimensionale della sfera gassosa molto più accurata di quanto si potesse sperare. Tra gli autori dello studio ci sono anche quattro ricercatori del Radio Science and Planetary Exploration Laboratory dell’Università di Bologna, a testimonianza del carattere internazionale e collaborativo di questo risultato.

Come hanno misurato e perché quel decimo di grado conta

L’idea è semplice nella sua essenza: misurare con estrema precisione come la gravità di Giove devii il percorso della sonda e come i segnali radio vengano influenzati durante i passaggi ravvicinati. Da questi minimi scostamenti si può dedurre la distribuzione di massa all’interno del pianeta e, di riflesso, la sua forma reale. È come ascoltare l’eco di una montagna: hai bisogno di un orecchio molto sensibile per capire se dietro a quella sagoma c’è una caverna, una cresta o solo un cumulo di sassi.

Perché tutto questo importa? Perché conoscere la forma e le dimensioni di Giove con maggiore accuratezza non è un vezzo da geometri spaziali: ci dice come è distribuita la massa, e quindi come è fatto l’interno del pianeta — dove sono gli strati più densi, quanto profondo arriva la rotazione differenziale dell’atmosfera, se esiste un nucleo solido e quanto è grande. Tutte informazioni preziose per testare i modelli di formazione dei pianeti giganti, sia nel nostro sistema che attorno ad altre stelle. Ogni decimo di percentuale nella misura della oblateness o della curvatura dell’equatore si traduce in vincoli molto stretti sui modelli teorici.