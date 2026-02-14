Gemini Live potrebbe diventare davvero personale: spunta l’integrazione con Personal Intelligence

La versione conversazionale di Gemini sta per fare un salto di qualità. Dopo l’introduzione di Personal Intelligence nell’app principale e nella modalità di ricerca avanzata, emergono indizi concreti che suggeriscono l’arrivo della stessa tecnologia anche in Gemini Live, la modalità che permette di dialogare in tempo reale con l’assistente, condividendo schermo o fotocamera. Se confermata, l’integrazione segnerebbe un’evoluzione importante: non più solo conversazioni fluide e contestuali, ma interazioni modellate sui dati personali dell’utente.

Cosa cambia con Personal Intelligence

Personal Intelligence è stata annunciata circa un mese fa ed è attualmente disponibile solo per gli abbonati ai piani AI Pro e AI Ultra di Google One (non ancora in Italia). Si tratta di una funzione che consente all’assistente di accedere, con il consenso dell’utente, a informazioni come e-mail, foto e cronologia di ricerca.

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L’obiettivo è chiaro: fornire risposte più mirate, basate sulle abitudini, sugli interessi e sul contesto personale di chi utilizza il servizio. In pratica, Gemini non si limita a generare una risposta generica, ma la costruisce attorno al profilo dell’utente. Finora questa logica era confinata all’esperienza testuale e alla cosiddetta AI Mode. Ora, però, qualcosa si muove anche sul fronte Live.

Le tracce nella beta dell’app Google

Le prime evidenze arrivano dall’analisi della versione 17.5.41 beta dell’app Google, che integra le funzionalità di Gemini su Android. All’interno del codice è comparso un nuovo interruttore nelle impostazioni dell’assistente, etichettato come “GL Intelligence”. Il nome lascia pochi dubbi: GL potrebbe indicare proprio Gemini Live. La funzione è ancora in fase embrionale, tanto che la descrizione associata riporta un placeholder (“TODO: Add subtitle”), segno che il team di sviluppo non ha ancora definito il testo definitivo.

Ma non è tutto. Nel codice è presente anche un riferimento a “Live NG”, dove NG starebbe per Next Gen. Questo suggerisce che Google stia lavorando a una nuova generazione di Gemini Live, potenzialmente caratterizzata proprio dall’integrazione con Personal Intelligence.

Gemini Live “Next Gen”: cosa aspettarsi

Gemini Live è già una delle componenti più avanzate dell’ecosistema Gemini: consente conversazioni naturali, in tempo reale, con la possibilità di mostrare all’assistente ciò che si vede attraverso la fotocamera o ciò che appare sullo schermo.

Se a questa capacità si aggiunge la conoscenza del contesto personale, il risultato potrebbe essere un assistente molto più reattivo e pertinente. Immaginiamo, ad esempio, una richiesta legata a un viaggio, a un acquisto o a un impegno lavorativo: con accesso alle e-mail e alla cronologia, Gemini potrebbe collegare informazioni sparse e fornire suggerimenti realmente personalizzati.

È però evidente che un’integrazione di questo tipo richiederà grande attenzione sul fronte privacy e controllo dei dati. Non a caso, la funzione dovrebbe essere attivabile o disattivabile manualmente tramite un toggle dedicato nelle impostazioni.