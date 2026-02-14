Asteroidi: il nucleare torna a far sperare, potrebbe salvare il mondo

asteroide. Bastano poche lettere e la mente corre subito a catastrofi cinema stile, posti nel mezzo a statistiche e simulazioni. Eppure, negli ultimi esperimenti di laboratorio e nelle simulazioni numeriche, è emerso qualcosa di meno ovvio ma più utile: far scoppiare un corpo celeste potrebbe non spezzarlo in mille pezzi pericolosi, ma trasformarlo in qualcosa di più gestibile.

Nuove evidenze sull’effetto dell’esplosione

Quando si parla di difesa planetaria, il riferimento mentale più immediato è il meteorite di Čeljabinsk del 2013. Un oggetto piccolo, circa venti metri, che liberò un’energia enorme e lasciò dietro di sé danni e riflessioni strategiche. Ma per corpi più grandi la domanda rimane: conviene farli detonare? La paura più ricorrente è la frammentazione. Se un asteroide venisse polverizzato in centinaia di cocci, il pericolo non sparirebbe. Anzi, l’energia d’impatto complessiva resterebbe simile e la probabilità che frammenti sopravvivano e colpiscano la Terra aumenterebbe.

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Gli esperimenti più recenti indagano come le onde d’urto, il trasferimento di quantità di moto e la risposta dei materiali cambiano la storia. Materiali porosi, detti rubble pile, assorbono e distribuiscono energia in modo diverso rispetto a monoliti solidi. In laboratorio, detonazioni controllate su analoghi di superficie mostrano un comportamento curioso: al posto di una disintegrazione totale si osserva spesso la vaporazione locale di materiale, la generazione di un getto e una spinta netta sull’oggetto. Quella spinta, se ben diretta e sufficiente, può deviare l’orbita più efficacemente della mera frammentazione. Una sorta di colpo netto, non di sminuzzamento. Le simulazioni al computer confermano che una detonazione esterna o una esplosione standoff — posta a breve distanza dalla superficie — può massimizzare il trasferimento di impulso riducendo la quantità di frammenti pericolosi.

Questa evidenza non rende la scelta semplice. È necessario conoscere la composizione, la struttura interna e la rotazione dell’oggetto. Un colpo mal calcolato su un corpo che ruota disordinatamente potrebbe spezzarlo davvero. Ma se la strategia è progettata con dati precisi, l’esplosione diventa uno strumento per gestire la traiettoria e non solo per distruggere.

Che cosa cambia per le missioni e per la pianificazione

La ricerca influisce direttamente sulle opzioni pratiche. Fino a qualche anno fa la discussione ruotava su due scenari principali: tentare una missioni di deviazione con un impattatore cinematico oppure ricorrere a una bomba nucleare. Oggi si capisce che le varianti sono molteplici. Ci sono tecniche delicate, come il gravity tractor, che richiedono tempo ma riducono i rischi di frammentazione. E ci sono approcci ibridi, che combinano un impulso esplosivo calibrato con follow up a bassa intensità per completare la deviazione. Tutto questo richiede sensori, ricognizioni ravvicinate e modelli robusti.

L’aspetto cruciale resta il tempo. Prima si scopre un oggetto, più agevole diventa correggerne la traiettoria con una piccola variazione di velocità. Per oggetti scoperti all’ultimo minuto, la tentazione di soluzioni drastiche aumenta. Gli studi attuali suggeriscono però che anche in questi casi una esplosione progettata con conoscenze specifiche può ridurre i rischio di creare una nuvola di detriti. Detto in modo più pratico: esplodere non significa necessariamente moltiplicare i pericoli. Significa, se fatto bene, trasformare un problema ingestibile in uno che si può affrontare con strategie successive.