Xiaomi 18 in arrivo a settembre, ecco le novità emerse

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo ufficiale sul mercato mobile del prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi, eppure cominciano ad arrivare informazioni di rilievo. Ci stiamo riferendo al prossimo Xiaomi 18. Secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sul prossimo modello vedremo arrivare diversi miglioramenti significativi, riguardanti principalmente il comparto fotografico ed il display.
Xiaomi 18 arriverà a settembre, ecco cosa lo contraddistinguerà secondo i rumors
In queste ultime ore sono emerse in rete le prime indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Xiaomi. Come già accennato in apertura, il modello in questione è il prossimo Xiaomi 18. Sembra che quest’ultimo punterà a stupire ancora di più gli utenti, portando alcuni miglioramenti rispetto al modello precedente.
Uno dei miglioramenti principali dovrebbe riguardare la dimensione del display. Alcuni dei nuovi modelli in arrivo (tra cui Xiaomi 18, Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi 18 Ultra) dovrebbero poter contare sulla presenza di un display con una diagonale pari a 6.4 pollici. Si tratterebbe di un piccolo upgrade rispetto ai precedenti modelli, Xiaomi 17 e Xiaomi 17 Pro, che dispongono di un display con una diagonale pari a 6.3 pollici.
L’aumento di diagonale del display non dovrebbe tuttavia avere effetti negativi dal punto di vista delle dimensioni complessive, dato che queste dovrebbero rimanere invariate. Tutto questo potrebbe accadere sicuramente all’ottimizzazione ulteriore delle cornici attorno allo schermo da parte dell’azienda. I miglioramenti in arrivo non finiscono però qui.
I rumors emersi in rete ci hanno infatti rivelato delle novità importanti anche dal punto di vista del comparto fotografico, anche per il modello base Xiaomi 18. Quest’ultimo dovrebbe infatti essere dotato di un sensore con lente periscopica da ben 200 MP. Questo sensore sarà inoltre dotato del teleobiettivo. Si tratterebbe di un comparto notevole per il modello base.
Insomma, le prime informazioni sulla prossima serie Xiaomi 18 lascia già immaginare ottimi risultati. Vedremo quali altre novità emergeranno nelle prossime settimane.