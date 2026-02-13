Starfield pronto allo sbarco su PS5: reveal vicino e maxi DLC in arrivo?

Starfield potrebbe presto approdare su PlayStation 5. L’ipotesi circola da oltre un anno, ma ora i tempi sembrano maturi. Secondo l’insider Shinobi602, Bethesda sarebbe pronta all’annuncio ufficiale. La finestra indicata è il mese di marzo. Il lancio sulla console Sony potrebbe avvenire già ad aprile. Un’accelerazione che confermerebbe il nuovo corso multipiattaforma di Microsoft. Starfield rappresenta una delle esclusive Xbox più rilevanti della generazione. Il suo arrivo su PS5 segnerebbe un passaggio simbolico importante.
Redmond appare sempre più aperta a pubblicazioni oltre il proprio mondo. La strategia è ormai evidente anche con altri franchise. L’eventuale annuncio includerebbe ulteriori novità sostanziali. Non si tratterebbe soltanto di una conversione tecnica. Bethesda potrebbe presentare contestualmente una nuova grande espansione. I rumor su contenuti aggiuntivi circolano da mesi. L’obiettivo sarebbe migliorare l’esperienza complessiva. Alcune criticità emerse al lancio potrebbero essere affrontate. L’operazione assumerebbe così i contorni di un rilancio. Una nuova piattaforma e contenuti inediti insieme. Una mossa studiata per riaccendere l’attenzione del pubblico.
Una seconda vita per il kolossal spaziale Starfield?
L’arrivo su PS5 potrebbe offrire a Starfield una nuova fase commerciale. Non sarebbe il primo caso nel settore videoludico. Titoli come Cyberpunk 2077 hanno saputo reinventarsi nel tempo. Anche No Man’s Sky ha conosciuto una profonda trasformazione. Un grande aggiornamento può cambiare la percezione di un progetto. Nel caso di Starfield, l’operazione avrebbe un peso strategico maggiore. Bethesda dispone di risorse e visibilità superiori rispetto a molti studi. Una espansione sostanziosa potrebbe introdurre novità significative.
Miglioramenti tecnici e contenutistici sono tra le aspettative principali. L’approdo su una nuova console allargherebbe la base installata. La community PlayStation rappresenta un bacino rilevante. L’eventuale annuncio a marzo chiarirebbe ogni dubbio. Fino a quel momento restano soltanto indiscrezioni. Tuttavia la fonte citata in passato si è rivelata affidabile. Microsoft sembra voler massimizzare il valore delle proprie IP. Starfield potrebbe diventare il simbolo di questa apertura. Il mercato osserva con attenzione le prossime mosse. Una conferma ufficiale cambierebbe gli equilibri percepiti. L’universo creato da Bethesda potrebbe presto espandersi anche su PS5.