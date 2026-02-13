Motorola Edge 70 Fusion torna protagonista grazie a una nuova fuga di notizie. A pubblicare immagini e materiale promozionale è stato Evan Blass. Il noto leaker ha condiviso una serie completa di render ufficiali. Il design conferma quanto già emerso nelle scorse settimane. Le linee restano coerenti con la tradizione recente del marchio. La vera novità riguarda le colorazioni disponibili al lancio. Le varianti dovrebbero essere addirittura cinque.

I nomi trapelati richiamano ancora una volta la collaborazione con Pantone. Si parla di Pantone Country, Blue Surf, Orient Blue, Silhouette e Sporting Green. Le tonalità spaziano tra blu intensi e verdi eleganti. Non mancano opzioni più sobrie e raffinate. Motorola punta quindi su una proposta cromatica ampia. Una strategia già vista con modelli precedenti della serie Edge. Le immagini non aggiungono dettagli tecnici inediti. Tuttavia permettono di osservare finiture e texture con maggiore precisione. Il modulo fotografico resta integrato in modo fluido nella scocca. Il look generale appare curato e riconoscibile. Edge 70 Fusion si prepara così a presidiare la fascia media. Il debutto ufficiale potrebbe non essere lontano.

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Motorola Edge 70 Fusion si mostra in cinque diverse varianti colore

Sul fronte tecnico, le indiscrezioni precedenti avevano già delineato la scheda. Lo smartphone dovrebbe montare un display OLED da 6,78 pollici. La frequenza di refresh arriverebbe a 144 Hz. Il picco di luminosità dichiarato sarebbe di 5.200 nit. È previsto un rivestimento Gorilla Glass 7i. Il processore indicato è lo Snapdragon 7s Gen 4.

Le configurazioni includerebbero 8 o 12 GB di RAM. Lo spazio di archiviazione potrebbe arrivare a 512 GB. La fotocamera principale dovrebbe essere da 50 megapixel. Anteriormente si parla di un sensore da 32 megapixel. La batteria rappresenterebbe uno dei punti di forza. La capacità indicata è di 7.000 mAh. La ricarica cablata dovrebbe supportare 68 watt. Attese anche certificazioni IP68 e IP69. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 16 nativo. Restano incognite su prezzo e data ufficiale. Il predecessore era stato lanciato a inizio aprile. Anche questa generazione potrebbe seguire tempistiche simili. Edge 60 Fusion era proposto intorno ai 300 euro. Motorola dovrà mantenere un equilibrio competitivo. Il segmento medio è sempre più affollato.