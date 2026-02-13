Samsung, la One UI 8.5 sarà l’ultimo update per questi dispositivi

Samsung sta pianificando il rilascio dell’interfaccia proprietaria One UI 8.5 per tantissimi dispositivi. Oltre ai flagship più recenti, il produttore coreano provvederà ad aggiornare anche dispositivi più datati, offrendo a tutti le novità software più recenti e Android 16 QPR2.

Sebbene il marchio non abbia confermato ufficialmente l’elenco degli smartphone compatibili, possiamo immaginare che tutti i device che hanno ricevuto la One UI 8.0 potranno ricevere anche l’update successivo. Tuttavia, il rilascio di questo update significherà anche la fine del supporto ufficiale per alcuni dispositivi.

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Infatti, molti device hanno raggiunto il termine del loro ciclo di aggiornamenti e non potranno più essere aggiornati con le future release. Abbiamo provveduto a raccogliere tutti questi smartphone in un unico elenco per una più facile consultazione.

Samsung sta per lanciare One UI 8.5. Scopri quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento che potrebbe anche essere l’ultimo

La fine del supporto per i dispositivi presenti in questa lista comporta esclusivamente l’impossibilità di ricevere major release e update di sicurezza. Le funzioni principali resteranno attive e si potrà continuare ad utilizzare il device senza problemi fino a quando lo si riterrà opportuno.

Tuttavia, è importante sottolineare che i dispositivi più datati saranno quelli più vulnerabili dal punto di vista della sicurezza. Google rilascia mensilmente delle patch di sicurezza per chiudere eventuali falle e questi update non arriveranno sui dispositivi indicati.

I dispositivi Samsung giunti al termine del supporto ufficiale sono:

Serie Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A73 5G

Galaxy A53

Galaxy A33

Galaxy M05

Galaxy F14

Galaxy F05

Galaxy XCover 6 Pro

Serie Galaxy Tab S8

Serie Galaxy Tab A9

Sottolineiamo che si tratta di una lista non ufficiale basata su quanto fatto da Samsung con le precedenti release. Provvederemo ad integrare e aggiornare l’elenco con le informazioni ufficiali del brand non appena disponibili. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.