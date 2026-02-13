Frigorifero Whirlpool che produce il ghiaccio a forma di pepite

Al KBIS 2026, uno degli appuntamenti più importanti per il settore kitchen & bath in Nord America, Whirlpool ha scelto di sorprendere con una novità che punta tutto sull’esperienza quotidiana: un frigorifero dotato di sistema integrato per la produzione di ghiaccio a pepite, il cosiddetto “nugget ice”, finora diffuso soprattutto in ambito professionale o in macchine dedicate.

Il ghiaccio a pepite si distingue per la sua consistenza più morbida e compatta rispetto ai classici cubetti. È particolarmente apprezzato per cocktail, bibite e bevande ghiacciate perché si raffredda rapidamente e risulta più piacevole anche da masticare. Portare questa soluzione direttamente in un frigorifero domestico significa intercettare una tendenza crescente legata alla personalizzazione dell’esperienza in cucina.

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Non solo ghiaccio: design e funzioni intelligenti

Il nuovo modello presentato da Whirlpool non si limita alla novità del dispenser. L’azienda ha lavorato anche sull’estetica, proponendo linee pulite e finiture moderne pensate per cucine contemporanee, con grande attenzione all’integrazione negli ambienti open space.

Il sistema di produzione del ghiaccio a pepite è integrato nel dispenser esterno e consente di scegliere tra diverse opzioni, mantenendo comunque la disponibilità del ghiaccio tradizionale. Dal punto di vista tecnico, Whirlpool promette una produzione continua e una gestione ottimizzata per non compromettere spazio interno e capacità del congelatore.

Al KBIS sono state inoltre mostrate altre soluzioni orientate alla connettività e alla gestione smart degli elettrodomestici. Attraverso app dedicate, è possibile monitorare temperatura, stato dei filtri e altre informazioni utili, in linea con la strategia dell’azienda che punta su un ecosistema sempre più connesso.

L’introduzione del ghiaccio a pepite in un frigorifero di serie è un esempio di come il settore stia evolvendo verso dettagli capaci di differenziare l’offerta. Non si tratta di una rivoluzione tecnologica, ma di un’attenzione crescente verso comfort, personalizzazione e piccoli lussi domestici che possono fare la differenza nella scelta finale.