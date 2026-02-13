Xiaomi 18, emergono le prime informazioni sulla famiglia

Il debutto della famiglia Xiaomi 18 è atteso più avanti nel corso di quest’anno. Gli analisti indicano che il produttore lancerà la nuova serie di smartphone top di gamma a settembre con un evento dedicato in Cina.

Se il brand dovesse rispettare le aspettative, possiamo aspettarci che la serie sarà composta da quattro device. I tre dispositivi che potrebbero essere lanciati a settembre saranno Xiaomi 18, 18 Pro e 18 Pro Max. A seguire, entro la fine dell’anno, verrà mostrato Xiaomi 18 Ultra, il flagship assoluto del produttore.

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Queste indiscrezioni non sono state confermate in via ufficiale ma, grazie al leaker Digital Chat Station, possiamo scoprire alcuni dettagli sulla famiglia Xiaomi 18. Entrando maggiormente nello specifico, il modello base della serie è pensato per avere una diagonale da 6.4 pollici con un form factor compatto e maneggevole.

Scopriamo i primi dettagli sulla famiglia Xiaomi 18, la nuova serie di smartphone top di gamma debutterà a settembre

Gli analisti ritengono che anche Xiaomi 18 Pro potrebbe vantare lo stesso display della versione vanilla. Si tratterebbe di una soluzione in linea con quanto visto con la precedente generazione. Infatti, Xiaomi 17 e 17 Pro erano flagship compatti dotati di un display con diagonale da 6.3 pollici e caratteristiche tecniche comuni.

Passando al comparto fotografico, Xiaomi 18 potrebbe includere anche una fotocamera dotata di teleobiettivo periscopico. La fotocamera potrebbe essere abbinata ad un sensore da 200 megapixel, aumentando le possibilità di scatto in maniera importante.

Sempre secondo il leaker, i modelli Xiaomi 18 Pro e 18 Pro Max potranno contare su un ulteriore cambiamento per quanto riguarda le fotocamere. Oltre al sensore da 200 megapixel già citato, gli smartphone avranno un secondo sensore da 200 megapixel per la fotocamera principale.

Inoltre, questi modelli manterranno il display secondario posizionato nella parte posteriore. Tale soluzione verrà implementata per risultare più versatile che in passato. Infine, tutti i modelli della serie Xiaomi 18 saranno spinti dal futuro SoC Qualcomm, lo Snapdragon 8 Elite Gen 6.