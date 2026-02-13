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Roborock QV 35A: il robot aspirapolvere antigroviglio è in offerta su Amazon

Attenzione alla nuova offerta su Amazon con il Roborock QV 35A in super sconto valido solo per poco tempo.

scritto da Denis Dosi 0 commenti 1 Minuti lettura
Roborock QV 35A: il robot aspirapolvere antigroviglio è in offerta su Amazon

Su Amazon arriva un’offerta davvero interessante per chi cerca un robot aspirapolvere smart, potente e pratico. Si tratta del Roborock QV 35A, un dispositivo completo con tecnologia antigroviglio e stazione multifunzione, ora disponibile a un prezzo scontato rispetto al listino. Il robot è dotato di aspirazione HyperForce® fino a 8000 Pa, ideale per rimuovere polvere, peli di animali e briciole anche dai tappeti più spessi. La spazzola laterale ad arco antigroviglio riduce l’accumulo di capelli e peli, migliorando l’efficienza della pulizia quotidiana. Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense®, il Roborock QV 35A mappa la casa con precisione, evitando ostacoli e pianificando percorsi ottimizzati.

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Robot aspirapolvere con stazione tutto‑in‑uno

La stazione multifunzione inclusa non si limita a ricaricare il robot: gestisce lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, il lavaggio dei panni e l’asciugatura a aria fredda, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Il sistema di pulizia mista con aspirazione e lavaggio permette di affrontare pavimenti duri e tappeti senza dover cambiare modalità manualmente. Il Roborock QV 35A supporta inoltre la gestione tramite app: è possibile programmare orari di pulizia, definire zone vietate o creare mappe personalizzate. È compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, consentendo di avviare la pulizia anche con comandi vocali. Il design compatto e il profilo basso gli permettono di pulire sotto i mobili più bassi, raggiungendo punti difficili senza problemi. Altre caratteristiche pratiche includono sensori anti-caduta, sistema di ricarica automatica e la capacità di riprendere la pulizia da dove era stata interrotta. Tutti questi dettagli rendono il Roborock QV 35A un robot adatto a chi vuole un dispositivo smart, efficiente e quasi completamente autonomo.

Prezzo e disponibilità

Il Roborock QV 35A Set ha un listino di 599 €, ma grazie all’offerta Amazon è ora disponibile a 349,99 €. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, con consegna gratuita e rapida, garanzia legale di 24 mesi e possibilità di reso semplice. Un’occasione perfetta per chi vuole approfittare di un robot aspirapolvere completo, efficiente e pronto all’uso senza dover attendere spedizioni da terzi o gestire procedure complicate. Come sempre, le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi conviene approfittarne subito.

roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
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    599,00 EUR
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    Denis Dosi

    Laureato in ingegneria informatica nel lontano 2013, da sempre appassionato di scrittura e tecnologia sono riuscito a convogliare in un'unica professione le mie due più grandi passioni grazie a TecnoAndroid.

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