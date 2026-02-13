Roborock QV 35A: il robot aspirapolvere antigroviglio è in offerta su Amazon

Su Amazon arriva un’offerta davvero interessante per chi cerca un robot aspirapolvere smart, potente e pratico. Si tratta del Roborock QV 35A, un dispositivo completo con tecnologia antigroviglio e stazione multifunzione, ora disponibile a un prezzo scontato rispetto al listino. Il robot è dotato di aspirazione HyperForce® fino a 8000 Pa, ideale per rimuovere polvere, peli di animali e briciole anche dai tappeti più spessi. La spazzola laterale ad arco antigroviglio riduce l’accumulo di capelli e peli, migliorando l’efficienza della pulizia quotidiana. Grazie alla navigazione LiDAR PreciSense®, il Roborock QV 35A mappa la casa con precisione, evitando ostacoli e pianificando percorsi ottimizzati.

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Robot aspirapolvere con stazione tutto‑in‑uno

La stazione multifunzione inclusa non si limita a ricaricare il robot: gestisce lo svuotamento automatico del contenitore della polvere, il lavaggio dei panni e l’asciugatura a aria fredda, riducendo al minimo la manutenzione manuale. Il sistema di pulizia mista con aspirazione e lavaggio permette di affrontare pavimenti duri e tappeti senza dover cambiare modalità manualmente. Il Roborock QV 35A supporta inoltre la gestione tramite app: è possibile programmare orari di pulizia, definire zone vietate o creare mappe personalizzate. È compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, consentendo di avviare la pulizia anche con comandi vocali. Il design compatto e il profilo basso gli permettono di pulire sotto i mobili più bassi, raggiungendo punti difficili senza problemi. Altre caratteristiche pratiche includono sensori anti-caduta, sistema di ricarica automatica e la capacità di riprendere la pulizia da dove era stata interrotta. Tutti questi dettagli rendono il Roborock QV 35A un robot adatto a chi vuole un dispositivo smart, efficiente e quasi completamente autonomo.

Prezzo e disponibilità

Il Roborock QV 35A Set ha un listino di 599 €, ma grazie all’offerta Amazon è ora disponibile a 349,99 €. Il prodotto è spedito direttamente da Amazon, con consegna gratuita e rapida, garanzia legale di 24 mesi e possibilità di reso semplice. Un’occasione perfetta per chi vuole approfittare di un robot aspirapolvere completo, efficiente e pronto all’uso senza dover attendere spedizioni da terzi o gestire procedure complicate. Come sempre, le scorte sono limitate e l’offerta potrebbe terminare in qualsiasi momento, quindi conviene approfittarne subito.