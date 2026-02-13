NiPoGi Pinova P1 Mini PC a prezzo folle su Amazon: oggi in sconto del 33%

Chi non vorrebbe avere a disposizione un dispositivo piccolissimo ma con le potenzialità di un normale PC? Il NiPoGi Pinova P1 Mini PC giunge sul mercato per soddisfare le esigenze di diverse tipologie di utenti, ponendo al primo posto anche la compattezza. Siete dunque in cerca di un mini computer sia per lavorare che giocare?

Il NiPoGi Pinova P1 Mini PC è dotato di grafica ΑΜD Radeon a 5 core (1400 MHz), caratteristica che consente di regalare straordinarie immagini 4K a 60 Hz. Gli amanti del gioco possono divertirsi con i giochi casual senza problemi. Inoltre, il supporto di 3 monitor permette di dividere le attività: modificare video su uno schermo, sfogliare materiali di riferimento su un altro e chattare sul terzo.

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NiPoGi Pinova P1 Mini PC in offerta su Amazon

Avete poco spazio sulla scrivania? Misurando solo 12,8×12,8×5,1 cm, il mini PC P1 può essere posizionato ovunque, anche su uno scaffale o dietro un monitor. E’ inoltre dotato di supporto VESA. Dunque, tale dispositivo si presenta perfetto per chiunque e adatto a qualsiasi ambiente, ufficio domestico, centro multimediale o workstation in classe. E’ abbastanza compatto da poter essere portato ovunque. Non a caso, il mini PC NiPoGi P1 combina potenza, espandibilità e portabilità, rendendolo ideale per chi lavora da casa, studenti, creatori di contenuti e giocatori occasionali.

Oltre a ciò, il P1 viene fornito con 16 GB di RAM DDR4 e SSD M.2 2280 da 256 GB. Al fine di rendere l’esperienza d’uso perfetta, si avvia in pochi secondi, consente di carica istantaneamente il software e di archiviare tutti i documenti di lavoro, foto e video. Con lo sconto Amazon del 33% oggi il prezzo da pagare per acquistare il NiPoGi Pinova P1 Mini PC è inferiore a 300 euro.