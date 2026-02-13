Apple: arrivano i nuovi iPad ma senza nessuna novità eccezionale

La sensazione è quella di aspettare un nuovo modello di iPad senza però avere grandi sorprese davanti. Le voci che arrivano dal mondo Apple parlano di aggiornamenti concreti ma non rivoluzionari, capaci più che altro di mettere in ordine la gamma piuttosto che cambiarne la traiettoria. Il punto centrale di questa storia è semplice: più potenza nei motori, poche novità al design e funzioni chiave che restano appannaggio dei modelli più costosi.

Un aggiornamento pragmatico: processori e compatibilità con l’ecosistema

Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella newsletter Power On, Apple sarebbe pronta a lanciare nella prima metà del 2026 due nuovi modelli. Il primo è il più familiare, il classico iPad di fascia base che passerebbe dal chip A16 a un più recente chip A18. Il salto è soprattutto lineare: più efficienza, calcolo grafico migliorato e autonomia potenzialmente più duratura, niente spettacoli di velocità esorbitante. Il secondo protagonista è il rinnovato iPad Air, che dovrebbe compiere un balzo generazionale passando dal processore M3 al nuovo chip M4. Qui la storia è leggermente diversa: si tratta di portare nella fascia media prestazioni più vicine a quelle dei modelli Pro, almeno sul piano della capacità di calcolo.

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La notizia che può cambiare l’esperienza utente per molti è però un’altra. Per la prima volta il modello entry level riceverebbe il supporto a Apple Intelligence. Con l’arrivo di iPadOS 26.4 e dell’evoluzione di Siri basata su queste tecnologie, anche chi sceglie il modello più economico potrebbe accedere ad alcune funzioni avanzate di assistenza, generazione di contenuti e organizzazione intelligente. Non si tratta di magia, ma di una democratizzazione parziale delle funzioni AI che finora erano riservate a dispositivi più potenti.

Design, mancanze e dettagli che pesano

Dove le novità latitano è sul fronte estetico e sui display. Il design dell’iPad Air non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto al linguaggio Apple introdotto anni fa. Anche il modello base manterrà la forma e le soluzioni che lo caratterizzano dal 2022. Per chi sperava in Face ID sul modello Air la delusione è concreta: l’azienda sembra non avere intenzione di estendere il sistema di riconoscimento facciale a questa fascia. Stessa storia per il display: il supporto a ProMotion con refresh rate variabile ad alto valore rimarrebbe prerogativa dei modelli Pro, mentre il modello base continuerebbe a non avere un display completamente laminato, con quel leggero gap tra vetro e pannello che qualche utente nota e sente sotto le dita.

Altre indiscrezioni parlano dell’integrazione del chip N1 su alcuni modelli, una scelta plausibile ma che non rivoluzionerebbe le linee già tracciate. In sostanza, si conferma una strategia conservativa: aggiornare dove serve per mantenere la competitività, senza spingere su novità che potrebbero cannibalizzare la fascia Pro o complicare la catena di produzione.

Non c’è ancora una data ufficiale. Apple non avrebbe previsto un keynote per annunciare questi aggiornamenti, quindi l’arrivo sul mercato potrebbe essere comunicato tramite il consueto comunicato stampa. È una modalità ormai familiare per certi lanci che non richiedono il clamore di un evento su larga scala.