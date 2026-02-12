WhatsApp: la versione browser vede l’arrivo di una feature attesissima

Come molti di voi sapranno WhatsApp lavora costantemente all’introduzione di novità interessanti per quanto riguarda la propria piattaforma in tutte le sue versioni, dalle applicazioni per iOS e Android fino a quelle per Windows e macOS, tra queste ovviamente dobbiamo includere anche la versione browser web utilizzata da coloro che non vogliono installare l’applicazione nei propri pc, di recente infatti l’azienda ha avviato il roll out delle chiamate vocali e video proprio per l’interfaccia web.

Ovviamente la novità è stata colta dai ragazzi di WhatsApp beta Info che hanno notato l’arrivo della funzionalità all’interno del canale beta, i colleghi hanno specificato che in questa prima fase le chiamate abilitate sono solo individuali mentre per le chiamate di gruppo servirà attendere ancora un po’ di tempo dal momento che l’azienda vuole effettuare più test.

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La novità in beta

Tutti gli utenti iscritti al canale beta hanno ricevuto questa feature che WhatsApp ha sviluppato per diverso tempo e adesso possono facilmente aprire una chat con un contatto qualsiasi e cliccare sull’icona delle chiamate, dopodiché potranno scegliere grazie al menu che si aprirà se avviare una chiamata voce o una chiamata video, il tutto direttamente all’interno del proprio browser senza passare dall’applicazione, ovviamente anche in questo caso le chiamate sono protette dalla crittografia end to end, elemento che ovviamente garantisce il massimo della sicurezza e della privacy.

Come se non bastasse la funzionalità in arrivo sui browser web supporta anche la condivisione dello schermo nel momento in cui effettuate una chiamata video, il tutto funziona in modo assolutamente sovrapponibile a quello che vediamo nell’applicazione per Windows e macOS, si tratta sicuramente di una novità interessante e non banale dal momento che ad esempio gli utenti che utilizzano Linux sono costretti a sfruttare l’interfaccia web poiché l’azienda non ha ancora sviluppato un’applicazione nativa per il sistema.