Google Cerchia e Cerca: probabile rimozione di una funzione

Cerchia e Cerca è diventata in pochi mesi una delle funzioni più riconoscibili dell’esperienza Android più recente. Introdotta inizialmente sui top di gamma e poi estesa a un numero crescente di dispositivi, permette di cerchiare un elemento sullo schermo – un oggetto, un testo, un’immagine – per ottenere informazioni immediate senza uscire dall’app in uso. Ora, però, qualcosa potrebbe cambiare.

Secondo alcune segnalazioni emerse, Google starebbe valutando la rimozione di una delle opzioni integrate nella funzione. Non si tratterebbe della scomparsa di Cerchia e Cerca in sé, ma di un ridimensionamento di alcune capacità accessorie che ne avevano ampliato l’utilizzo rispetto alla semplice ricerca visiva.

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Una semplificazione dell’esperienza?

Le indiscrezioni parlano di test interni e modifiche individuate nelle versioni più recenti dell’app Google, dove una specifica voce collegata all’analisi avanzata dei contenuti non risulterebbe più disponibile per alcuni utenti. Al momento non c’è alcuna comunicazione ufficiale, ma il fatto che la modifica sia comparsa in fase di test fa pensare a un possibile cambiamento strutturale.

Le ragioni potrebbero essere diverse. Da una parte, Google potrebbe voler semplificare l’interfaccia per rendere la funzione più immediata e meno dispersiva. Dall’altra, non è da escludere che si tratti di una scelta legata ai costi computazionali o all’integrazione con i modelli di intelligenza artificiale che alimentano il servizio.

Cerchia e Cerca, infatti, si appoggia in parte alle capacità di riconoscimento visivo e contestuale dell’AI, e ogni funzione aggiuntiva comporta un carico maggiore lato server o dispositivo. Ridurre alcune opzioni potrebbe servire a migliorare stabilità e tempi di risposta, soprattutto sui modelli meno recenti.

Per ora resta tutto nel campo delle ipotesi. Google è solita testare cambiamenti anche significativi prima di decidere se distribuirli in modo definitivo. Gli utenti dovranno quindi attendere eventuali conferme ufficiali per capire se si tratta di un addio permanente o solo di una modifica temporanea in fase di sperimentazione.