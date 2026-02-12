ECOVACS accelera sull’automazione totale: giardino, vetri e pavimenti entrano in una nuova era

Nel panorama sempre più competitivo della robotica domestica, ECOVACS alza ulteriormente l’asticella con una nuova generazione di prodotti che punta a un’automazione reale, concreta e misurabile. La strategia è chiara: specializzazione estrema, intelligenza artificiale applicata e piattaforme tecnologiche pensate per eliminare qualsiasi intervento umano. I nuovi robot rasaerba GOAT e i robot lavavetri WINBOT rappresentano due declinazioni diverse della stessa visione: liberare completamente l’utente dalla manutenzione degli spazi, interni ed esterni.

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GOAT: la cura del giardino diventa autonoma, precisa, professionale

Con i nuovi membri della famiglia GOAT, ECOVACS compie un salto deciso nel segmento dei robot rasaerba di fascia medio-alta e premium, proponendo soluzioni che non si limitano a tagliare l’erba, ma ripensano l’intero processo di manutenzione del giardino.

Il modello di riferimento della gamma resta GOAT A3000 LiDAR PRO, progettato per superfici fino a 3.000 m² e pensato per chi cerca prestazioni di livello professionale su grandi giardini. La navigazione è affidata alla piattaforma HoloScope 360, basata su Dual-LiDAR, sensore 3D ToF solid-state e telecamera AI, capace di garantire una precisione fino a 2 cm e una pianificazione delle traiettorie indipendente da ombre, ostacoli o condizioni meteorologiche. La piattaforma di taglio 32 V con doppio disco Speedy e motore da 100 W assicura una larghezza di taglio di 330 mm e un’efficienza fino a 400 m²/h, mentre la batteria da 7,5 Ah (240 Wh) consente di completare l’intera superficie in circa 12 ore, supportata da una ricarica ultrarapida da 180 W. Completano il profilo tecnico la regolazione elettrica dell’altezza di taglio da 3 a 9 cm, la capacità di affrontare pendenze fino al 50% (27°), ostacoli da 4 cm e il sistema TruEdge per il taglio automatico dei bordi.

È però GOAT A1600 LiDAR PRO a rappresentare il vero punto di equilibrio della nuova gamma ECOVACS, combinando tecnologie di fascia alta e dimensioni più adatte ai giardini residenziali evoluti. Progettato per superfici fino a 1.600 m², l’A1600 eredita integralmente l’architettura tecnologica del modello A3000, a partire dalla navigazione Dual-LiDAR HoloScope 360 con precisione centimetrica, capace di costruire una mappa tridimensionale accurata e di ottimizzare i percorsi di taglio con passaggi lineari e continui.

Anche sul piano delle prestazioni di taglio, l’A1600 non scende a compromessi. La piattaforma 32 V con doppio disco di taglio e motore da 100 W garantisce la stessa qualità di rasatura del top di gamma, con una larghezza di taglio di 330 mm e un’efficienza che può raggiungere i 400 m² all’ora. L’altezza di taglio è regolabile elettronicamente da 3 a 9 cm, permettendo una personalizzazione completa del manto erboso direttamente dall’app.

La differenza principale risiede nella gestione energetica, ottimizzata per superfici medio-grandi. La batteria da 3.000 mAh (96 Wh) consente cicli di lavoro più brevi ma frequenti, supportati da una ricarica rapida di appena 50 minuti, rendendo il GOAT A1600 particolarmente adatto a una manutenzione costante e programmata. Anche la trazione resta di alto livello, con la capacità di superare pendenze fino al 50% (27°), ostacoli da 4 cm e di muoversi con sicurezza in passaggi stretti fino a 90 cm, mantenendo il tagliabordi TruEdge completamente automatico sempre attivo lungo il perimetro.

Sul fronte dell’intelligenza artificiale, l’A1600 integra il sistema di evitamento ostacoli AIVI 3D, che combina sensori 3D ToF e videocamera AI per riconoscere e aggirare in modo proattivo oggetti, animali e arredi da giardino, riducendo al minimo le aree non tagliate. Il grado di protezione IPX6 garantisce un funzionamento affidabile anche in presenza di pioggia o umidità, confermando la vocazione del GOAT A1600 come soluzione robusta e versatile per l’uso quotidiano.

Per superfici più contenute, GOAT O1200 LiDAR PRO riduce dimensioni e peso, mantenendo però la navigazione Dual-LiDAR e il TruEdge, con un disco singolo da 220 mm, pendenze fino al 45% e un’efficienza di 180 m² all’ora.

Chiude la gamma GOAT O600 RTK (qui invece potete acquistare GOAT O800) che introduce la navigazione RTK multifusione TrueMapping 2.0, capace di sfruttare segnali provenienti da 45 satelliti per garantire una precisione fino a 2 cm anche in aree d’ombra. Pensato per giardini fino a 600 m², elimina completamente il filo perimetrale e rappresenta la soluzione ideale per chi cerca semplicità di installazione senza rinunciare all’intelligenza artificiale.

WINBOT: il lavavetri diventa davvero autonomo

Se la gamma GOAT ridefinisce la manutenzione del verde, WINBOT W3 OMNI segna un punto di svolta nella pulizia delle superfici verticali. ECOVACS abbandona definitivamente l’idea del robot lavavetri come semplice dispositivo intelligente, introducendo un sistema autonomo completo in cui anche la manutenzione viene automatizzata.

Il W3 OMNI è il primo robot lavavetri dotato di stazione multifunzione OMNI con tecnologia Vortex Wash, il primo sistema al mondo di lavaggio automatico dei panni integrato in questa categoria. All’interno della stazione, sedici getti ad alta pressione da 20 kPa agiscono in sinergia con quattro dischi di spazzolatura rotanti a 200 giri al minuto, rimuovendo sporco ostinato e residui. Una racla di precisione elimina l’acqua in eccesso, lasciando il panno con il livello di umidità ideale per evitare aloni. Il ciclo completo dura un solo minuto, rendendo il processo realmente hands-free.

La navigazione è affidata all’algoritmo WIN-SLAM 5.0, che migliora la pianificazione delle traiettorie grazie a una rete di sensori ottici, di pressione e di movimento. Il sistema rileva i bordi con una precisione fino a 1 mm, adattandosi a cornici irregolari, vetri senza telaio e superfici inclinate fino a ±80°. La velocità operativa raggiunge 1 minuto e 30 secondi per metro quadrato in modalità rapida, con una superficie coperta fino a 55 m² per singolo ciclo.

L’adesione al vetro è garantita da una pressione costante fino a 8.000 Pa, monitorata e compensata in tempo reale per evitare perdite anche in presenza di microfughe d’aria. Sul fronte della sicurezza, il W3 OMNI introduce un sistema a 12 livelli di protezione, che combina hardware e software. Il cavo composito 2-in-1, che integra alimentazione e sicurezza, resiste a una trazione fino a 1.000 N, mentre in caso di blackout il robot rimane ancorato alla superficie per 30 minuti. La stazione aggiunge un ulteriore livello di protezione grazie al meccanismo anti-caduta e al blocco di emergenza.

Il sistema di alimentazione può funzionare sia a batteria che collegato alla rete, con una batteria da 4.500 mAh integrata nella stazione e tempi di ricarica inferiori alle 3 ore. Le dimensioni del robot, 270 x 270 x 76 mm, riflettono una progettazione orientata a grandi vetrate, verande e superfici continue, posizionando il W3 OMNI come nuovo riferimento assoluto nel segmento premium dei robot lavavetri.

DEEBOT T80S: un accenno al nuovo equilibrio tra potenza e intelligenza

A completare il quadro dell’innovazione ECOVACS arriva il DEEBOT T80S, un robot aspirapolvere e lavapavimenti che introduce la tecnologia OZMO ROLLER 2.0 con pressione fino a 3.800 Pa e rotazione a 220 giri/minuto, abbinata al sistema TruEdge 3.0 per una pulizia efficace anche lungo i bordi. L’aspirazione raggiunge i 24.800 Pa, mentre la stazione OMNI gestisce in autonomia svuotamento, lavaggio in acqua calda, asciugatura a 63 °C e manutenzione fino a 150 giorni senza interventi manuali. È un prodotto che consolida la maturità della gamma DEEBOT, confermando l’approccio sempre più orientato all’autonomia totale.