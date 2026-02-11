Sahara: le mummie di Takarkori e il DNA che riscrivono la storia

Il deserto non è sempre stato silenzio. Scorrendo la lunga storia del Sahara emerge un tempo in cui l’acqua disegnava valli e stagni, la vegetazione resisteva e gruppi umani si muovevano, costruivano e si adattavano. Gli ultimi ritrovamenti ricordano che quel paesaggio era molto più vicino a una savana che al panorama di sabbia che oggi assale la fantasia. Chi studia il passato lo chiama Sahara verde e adesso, grazie a uno studio recente, quel nome suona meno come mito e più come realtà documentata.

Mummie ritrovate in una nicchia di roccia parlano anch’esse. Un team del Max Planck Institute ha scavato il rifugio di Takarkori in Libia e ha riportato alla luce due corpi conservati, datati a circa 7.000 anni fa. Si tratta, secondo le analisi, di due donne. Il loro corredo biologico ha una storia dentro al nucleo di informazioni che i ricercatori chiamano paleo DNA. Quel codice ha mostrato affinità sorprendenti con individui scoperti nella Grotta di Taforalt in Marocco, noti come cacciatori raccoglitori del periodo. È un legame a distanza che obbliga a ripensare le mappe dei movimenti umani nel Nordafrica del Neolitico.

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Il contesto archeologico e ambientale del ritrovamento

Takarkori non è una scoperta casuale, ma un archivio naturale dove il tempo si è depositato in strati. Le caratteristiche del sito permettono di leggere non solo l’anatomia dei corpi, ma anche tracce di vita quotidiana: resti di piante, strumenti in legno, ossa di animali e segni di attività umana che parlano di raccolta, caccia e di una gestione attiva delle risorse. L’idea che qui si coltivasse qualcosa non è più pura speculazione. I segni chimici e botanici indicano pratiche vicine all’agricoltura primitiva, non la piena agricoltura intensiva, ma certo una capacità di manipolare l’ambiente per ottenere cibo con una regolarità superiore a quella della sola caccia.

Le due donne di Takarkori vivevano in un paesaggio che offriva acqua, legna e canne dove costruire e scaldarsi. Il Sahara dell’epoca era un mosaico di habitat, con stagni, boschetti e praterie. La vita quotidiana doveva essere scandita dalla stagionalità, dall’abbondanza o dalla scarsità, dalle scelte di sfruttamento delle risorse. La conservazione dei resti ha permesso di capire che queste genti erano autosufficienti, capaci di adattamenti tecnologici e culturali che assomigliavano a quelli osservati più a ovest, a Taforalt. È interessante notare che il legame genetico non implica una totale fusione culturale. Si parla di gruppi relativamente isolati ma con scambi, movimenti e reti di relazioni che percorrevano l’Africa nordoccidentale.

Genetica, territori perduti e il futuro del paesaggio

La voce dei geni è precisa e spesso inattesa. Il paleo DNA ha rivelato una parentela stretta con individui di Taforalt e ha anche mostrato segnali di isolamento genetico per la comunità di Takarkori. Questo isolamento suggerisce che alcune popolazioni africane rimasero ancorate a nuclei territoriali per lunghi periodi pur mantenendo contatti sporadici con altri gruppi. Il quadro che emerge è di popolazioni resilienti, capaci di combinare strategie di sussistenza diverse a seconda delle risorse locali.

Il ritrovamento riporta in primo piano una domanda che non è solo accademica. Se il Sahara è stato verde, è pensabile che torni a esserlo. La risposta è cauta e prevede molte incognite. I processi di desertificazione attuali, uniti al riscaldamento globale, rendono improbabile un ritorno naturale a breve termine. La scala temporale del clima, soprattutto a livello di grandi bacini come il Sahara, è lunga e complessa. È per questo che i reperti di Takarkori diventano anche un monito: il paesaggio umano e naturale si modifica in modo profondo e spesso irreversibile. Resti mummificati, semi carbonizzati, pollini intrappolati in sedimenti. Tutto questo permette di ricostruire non soltanto chi erano quelle persone ma come si relazionavano a un ambiente che oggi fatica a esistere.