Realme ritorna con OPPO: licenziamenti e novità per l’azienda

Il marchio Realme aveva avviato il proprio percorso autonomo nel 2018 dopo una fase iniziale legata alle strutture di OPPO, in particolare alla divisione R&D. Nel tempo erano stati creati centri di ricerca e reti di assistenza dedicate, con l’intento di consolidare un’identità separata nel settore degli smartphone. Nelle ultime settimane è emersa una svolta significativa: a inizio gennaio è stata comunicata una fusione tra le due aziende. L’operazione viene letta come un rientro sotto l’orbita del gruppo cinese, con un riassetto delle funzioni operative e commerciali. La mossa viene interpretata come una risposta a un mercato sempre più affollato, dove la pressione sui costi e sull’innovazione tecnologica spinge verso modelli organizzativi più centralizzati.

Cosa cambia per il pubblico

Le conseguenze più delicate riguardano la struttura occupazionale. Dall’India sono arrivate notizie di una riduzione del personale di Realme, legata alla decisione di affidare a OPPO la gestione del marketing e del servizio clienti. Il gruppo dispone già di una rete logistica e di supporto più estesa, elemento che rende superflue alcune funzioni precedentemente sviluppate dal brand più giovane. Pare si tratti di una riorganizzazione che mira a eliminare duplicazioni operative. Le segnalazioni parlano di licenziamenti soprattutto nelle aree commerciali e nell’assistenza, mentre i reparti tecnici restano sotto osservazione per un possibile assorbimento nei laboratori condivisi.

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Dal punto di vista degli utenti, la nuova configurazione viene valutata in modo più favorevole. L’integrazione con OPPO garantisce accesso a una rete di assistenza più ampia e a politiche di aggiornamento software considerate più stabili. I dispositivi Realme continueranno a essere presenti nel catalogo mobile, beneficiando delle infrastrutture del gruppo maggiore. L’operazione viene quindi descritta come un rafforzamento della garanzia post-vendita e della disponibilità di centri autorizzati. Il marchio mantiene così il proprio posizionamento commerciale, ma si appoggia a una struttura più solida per la distribuzione e il supporto tecnico.