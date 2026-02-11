Ferrari Luce, svelati gli interni della prima supercar elettrica di Maranello

Ferrari e LoveFrom hanno svelato i primi dettagli di Ferrari Luce, la supercar elettrica del Cavallino Rampante. Il team di designer guidati da Jony Ive, creatore dell’iPhone, ha collaborato a stretto contatto con il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni per creare una vettura unica nel suo genere.

La nuova filosofia che caratterizzata la vettura si basa sulla volontà di fondere l’innovazione con l’artigianalità e il design all’avanguardia. Partendo da questo presupposto, i designer hanno lavorato per rendere gli interni della Ferrari Luce un ambiente familiare ma, al tempo stesso, rivoluzionario.

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Il volante, la plancia, il tunnel centrale e il display sono studiati per rendere l’esperienza a bordo delal vettura funzionale e intuitiva. In controtendenza con gli stilemi moderni, caratterizzati da ampi display e comandi digitali o a sfioramento, Ferrari ha deciso di puntare su pulsanti meccanici, levette e interruttori supportati da quadranti e display digitali multifunzioni.

Ferrari Luce combina stile e tecnologia. Scopri i dettagli della supercar elettrica disegnata da Jony Ive.

I designer hanno pensato all’abitacolo come un volume unico e pulito, caratterizzato da forme semplificate e razionalizzate per favorire la percezione di un ambiente funzionale e spazioso. Lo sviluppo dell’hardware e del software è andato di pari passo per favorire l’utilizzo intuitivo degli elementi. Gli elementi sono realizzati in alluminio e vetro, una combinazione che permette di esaltare la qualità e la bellezza.

Il volante di Ferrari Luce è basato sull’iconico modello Nardi a tre razze utilizzato tra gli anni 50 e 60. Sono presenti due satelliti che incorporano i comandi analogici con una disposizione che richiama le Formula 1.

Il volante si muove all’unisono con il quadro strumenti dove sono presenti due display OLED sovrapposti per creare un’esperienza visiva senza precedenti. Ferrari ha collaborato con Samsung Display per la creazione di questa soluzione unica nel suo genere. I quadranti presentano uno stile di derivazione aeronautica con una lente in vetro chiaro che consente di aumentare l’effetto tridimensionale.

Uno degli elementi più rivoluzionari di Ferrari Luce è certamente il pannello di controllo montato su un giunto sferico. Tale unità può essere orientata verso il guidatore o il passeggero e i comandi possono essere azionati tramite appositi pulsanti. Un elemento distintivo è il poggiamani che consente l’azionamento evitando che la mano possa sobbalzare durante la marcia.

A impreziosire ulteriormente il pannello di controllo è certamente il Multigraph. Dotato di lancette fisice con il supporto di un display, consente di selezionare diverse modalità a seconda delle necessità. È possibile passare dalla modalità orologio al cronometro, passando per una bussola o l’indicatore del Launch Control, il tutto con movimenti precisi e raffinati.

La supercar, inoltre, presenta un tunnel centrale con una sezione dedicata alla manopola del cambio e una dove riporre la chiave di accensione. Per la prima volta nella storia di Ferrari e del mondo automotive, viene utilizzata una chiave dotata di uno speciale display “E Ink”. Il cambiamento del colore sulla chiave, con il passaggio dal giallo al nero, comunicherà la messa in moto della vettura. Una volta diventata nera, la chiave si integrerà perfettamente con rivestimento di vetro.