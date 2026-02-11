Camion a idrogeno Hyundai: 20 milioni di km che contano

La notizia dei 20 milioni di chilometri percorsi in Europa dai camion a idrogeno Hyundai XCIENT Fuel Cell non è uno di quei traguardi buoni solo per un comunicato stampa celebrativo. È piuttosto la fotografia di una tecnologia che ha smesso di essere una scommessa futuristica e ha iniziato a sporcarsi le ruote sull’asfalto vero, quello fatto di consegne quotidiane, turni serrati e margini operativi da rispettare. Quando si parla di trasporto pesante, i numeri contano più delle promesse, e arrivare a una percorrenza simile significa aver superato la fase della sperimentazione protetta per entrare in quella dell’affidabilità concreta.

L’idrogeno passa ai fatti: i camion Hyundai su strada

In Europa oggi circolano 165 camion XCIENT Fuel Cell in cinque Paesi diversi, ognuno con esigenze logistiche e condizioni operative tutt’altro che uniformi. Dalla Svizzera alla Germania, passando per Francia, Paesi Bassi e Austria, questi mezzi vengono utilizzati ogni giorno in contesti reali, dove non esistono scorciatoie tecnologiche. Il dato interessante è che proprio partendo dalla Svizzera, dove i primi esemplari sono entrati in servizio nel 2020, si è creato un effetto domino che ha spinto Hyundai ad ampliare progressivamente il raggio d’azione, adattando i camion a usi sempre più specifici. Non solo trasporto merci tradizionale, ma anche distribuzione alimentare, logistica per la grande distribuzione, servizi urbani e veicoli specializzati come camion per la raccolta rifiuti o dotati di gru.

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Il punto chiave è che tutto questo avviene senza emissioni allo scarico, un dettaglio che nel mondo del trasporto pesante non è affatto secondario. Rispetto a una flotta diesel tradizionale, i camion a celle a combustibile permettono una riduzione drastica della CO₂, mantenendo però autonomia e tempi di rifornimento compatibili con le esigenze operative. È qui che l’idrogeno gioca la sua partita più interessante: non come alternativa teorica, ma come soluzione praticabile per chi non può permettersi mezzi fermi per ore o autonomie limitate.

Hyundai, nel frattempo, non è rimasta ferma a guardare i numeri salire. Nel 2025 è arrivata una versione aggiornata dello XCIENT Fuel Cell, con un sistema a celle a combustibile migliorato e testato in condizioni climatiche e operative molto più severe. L’obiettivo è chiaro: rendere il camion sufficientemente flessibile da funzionare tanto nella logistica portuale quanto nei trasporti a media distanza, ascoltando il feedback diretto degli operatori di flotta invece di inseguire specifiche da brochure.

Trasporto pesante, numeri reali

Il discorso non si ferma all’Europa. In Nord America, dove i camion XCIENT Fuel Cell sono stati introdotti nel 2023, si è già superata quota 1,6 milioni di chilometri, con progetti attivi in California, Georgia e Canada. Anche qui non si parla di test simbolici, ma di operazioni quotidiane in porti, hub logistici e impianti industriali, dove l’efficienza è l’unica vera cartina tornasole.

Alla fine, questi numeri raccontano una storia piuttosto semplice: l’idrogeno nel trasporto pesante non è più solo una visione strategica, ma una realtà che macina chilometri e dati. E se c’è una lezione che arriva da questo traguardo, è che la transizione energetica passa anche, e soprattutto, dalla capacità di dimostrare sul campo che il cambiamento può funzionare davvero.