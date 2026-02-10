Passa a WindTre da Iliad: minuti, SMS e Giga a partire da 7,99€

Attivare un’offerta telefonica che ci permetta di navigare senza il rischio di esaurire i Giga di traffico dati è l’obiettivo di tutti noi, ma spesso la scelta dell’opzione migliore diventa un ostacolo per via delle numerosissime tariffe sul mercato e dei costi di rinnovo non sempre convenienti. Optare per le offerte operator attack è sempre la mossa azzeccata e WindTre ne è pienamente consapevole, proprio per questo riserva le sue migliori offerte ai nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero.

Il gestore arancione vanta un listino offerte parecchio ampio e include diverse tariffe rivolte agli utenti che trasferiscono il numero dal loro attuale operatore. I clienti che provengono da Iliad o da alcuni MVNO possono addirittura ottenere quantità illimitate di Giga per la navigazione a meno di 10,00 euro al mese.

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Attiva una delle offerte operator attack di WindTre

Questo mese il gestore WindTre riserva le due delle sue offerte più convenienti ai clienti che trasferiscono il numero da Iliad o MVNO. La prima opzione è la WindTre GO 250, la seconda è la WindTre GO Unlimited 5G.

Nel primo caso, i nuovi clienti dovranno sostenere una spesa mensile di 7,99 euro per poter ottenere:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

12 GB per la navigazione in UE

250 GB di traffico dati in 5G

Nel secondo caso, la spesa prevista per il rinnovo ammonta a 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

14,9 GB per la navigazione in UE

25 GB extra per tre mesi per la navigazione in UE con Ricarica Automatica

200 GB di traffico dati in 5G FULL SPEED

Giga senza limiti in 5G fino a 10 mbps

Entrambe le offerte non prevedono costi di attivazione e sono disponibili con addebito della spesa di rinnovo su credito residuo o carta di credito. Basterà indicare il proprio gestore di provenienza e scegliere di ottenere la SIM fisica o l’eSIM così da poter ottenere tutti i vantaggi garantiti dal gestore arancione, il quale consente di procedere con l’attivazione soltanto se provenienti da uno dei seguenti operatori:

liad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, Plink, Rabona, Spusu, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu, Elimobile, Plintron, Massima Energia, Segno Verde, Dimensione.