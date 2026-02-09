Link non funzionanti, gli scontri di Internet Archive e WordPress

Internet Archive e WordPress, due pilastri del web, stanno prendendo iniziative coordinate per affrontare un problema sempre più diffuso: i link non funzionanti. Quei collegamenti che una volta portavano a contenuti utili, ma che oggi restituiscono pagine d’errore o siti scomparsi, creano frustrazione e ostacolano l’uso della Rete come memoria storica.

L’accordo tra i due soggetti non è una “guerra” nel senso di problemi legali o simili. Va intesa come una collaborazione per ridurre drasticamente la presenza di link interrotti nelle pagine web e migliorare l’esperienza generale di navigazione. Le soluzioni proposte non riguardano solo strumenti tecnici, ma anche un cambio di mentalità sul modo in cui si costruisce e si cura il web.

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Perché i link smettono di funzionare

Con il passare del tempo molte pagine spariscono, i siti vengono riorganizzati o ristrutturati, e i contenuti migra­no su altri domini. Questo fenomeno — spesso chiamato link rot — fa sì che milioni di indirizzi online diventino inutili, generando pagine d’errore, interruzioni nei flussi di lettura e informazioni “perdute”.

Per chi gestisce contenuti, link interrotti significano utenti insoddisfatti, perdita di traffico e un peggioramento della qualità percepita del proprio sito. Per chi usa Internet, si traduce in frustrazione: quel contenuto che sembrava utile, citato da mille parti, improvvisamente non esiste più.

La strategia di Internet Archive

Internet Archive ha costruito nel tempo una delle più grandi collezioni di pagine web, documenti e media storici accessibili gratuitamente. Il suo strumento più noto, Wayback Machine, permette di consultare versioni archiviate di pagine oggi non più raggiungibili.

Ora l’Archivio vuole rendere questa risorsa ancora più utile laddove il link originale non funziona. L’idea è semplice ma potente: quando un utente clicca su un collegamento non più attivo, il sistema può offrire automaticamente la versione archiviata della pagina, permettendo di vedere comunque ciò che era presente in passato.

Questo tipo di fallback non solo preserva la memoria dei contenuti online, ma trasforma anche i link interrotti da blocchi in opportunità: una rete più navigabile, con meno porte sbarrate.

L’approccio di WordPress

Parallelamente, WordPress — la piattaforma che alimenta gran parte dei siti web nel mondo — sta introducendo strumenti nativi per aiutare gli editori a identificare e gestire i link non funzionanti all’interno dei loro contenuti.

Nel nuovo aggiornamento del sistema di gestione dei contenuti, chi scrive un articolo o aggiorna una pagina troverà funzioni che:

segnalano automaticamente i collegamenti non più raggiungibili;

suggeriscono alternative archiviate o fonti equivalenti;

permettono di aggiornare i riferimenti con pochi clic.

Questa soluzione di base elimina la necessità di plugin esterni o controlli manuali, aiutando a mantenere i siti sempre puliti e utili anche a distanza di anni dalla pubblicazione.

Un effetto domino per il web

La combinazione di archiviazione intelligente e manutenzione automatica dei contenuti ha il potenziale di cambiare radicalmente la qualità complessiva dei collegamenti in rete. Ridurre i link non funzionanti significa:

migliorare la fruibilità di siti, blog e portali;

preservare informazioni storiche che altrimenti andrebbero perse;

aumentare la fiducia degli utenti nei contenuti web;

dare agli editori strumenti concreti per mantenere aggiornate le proprie risorse.

Cosa cambia per chi pubblica contenuti

Se gestisci un sito o un blog, presto potrai contare su avvisi automatici quando un tuo collegamento interno o esterno smette di funzionare. Inoltre, quando un link non corretto non può essere aggiornato (ad esempio perché il contenuto è sparito per sempre), sarà possibile indirizzare automaticamente il visitatore alla versione archiviata, evitando pagine bianche o messaggi di errore.

Questo approccio aiuta a mantenere l’integrità delle informazioni senza richiedere un controllo manuale continuo, un vantaggio rilevante soprattutto per chi ha grandi volumi di contenuti online.

Non si tratta solo di combattere un fastidio tecnico, ma di affrontare un problema sistemico che riguarda l’affidabilità stessa di Internet come fonte di conoscenza.