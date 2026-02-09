iPhone 18 Pro: Apple supera per la prima volta i 5.000 mAh

Apple ha scelto un approccio più conservativo alle batterie, puntando da sempre sull’ottimizzazione tra hardware e software per ottenere autonomie soddisfacenti. Le ultime indiscrezioni riportano però un passo in avanti significativo con iPhone 18 Pro Max, destinato a superare la soglia dei 5.000 mAh. La capacità stimata varia tra i 5.100 e i 5.200 mAh, un traguardo che segna un nuovo standard interno per Cupertino. Rispetto all’attuale iPhone 17 Pro Max, che monta una batteria da 4.823 mAh, il miglioramento si traduce in autonomia estesa e maggiore libertà d’uso senza ricariche frequenti. Il potenziamento della batteria si abbina all’introduzione del chip A20 Pro, realizzato con processo a 2 nm. La combinazione di consumi ridotti e gestione energetica più intelligente amplifica i benefici della batteria più capiente, garantendo prestazioni elevate senza impatto significativo sull’efficienza complessiva del dispositivo.

Dimensioni e peso, un compromesso calcolato

Le modifiche alla batteria comportano conseguenze dirette su peso e spessore del dispositivo. . L’ampliamento della batteria si traduce così in una combinazione di autonomia prolungata e design più robusto, senza sacrificare la sensazione premium tipica dei modelli iPhone Pro. Il nuovo bilanciamento tra massa e autonomia sembra essere un compromesso mirato a soddisfare utenti che utilizzano lo smartphone in maniera intensa, dalla navigazione continua alle applicazioni più esigenti, senza rinunciare alla maneggevolezza.

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L’iPhone 18 Pro non sarà l’unico modello a superare i 5.000 mAh. Il lancio è previsto insieme al primo iPhone pieghevole, che potrebbe arrivare con una batteria da 5.500 mAh, conquistando il primato tra i melafonini. La coesistenza dei due dispositivi amplia l’offerta Apple, offrendo agli utenti autonomia elevata e tecnologie avanzate in due formati diversi. Il foldable punta a distinguersi per capacità e gestione energetica, mentre l’iPhone 18 Pro Max conferma la crescita graduale delle batterie tradizionali, consolidando la tendenza di Apple verso performance più durature e ottimizzate.