Amazon taglia il prezzo degli auricolari Beats Solo Buds: oggi a meno di 60€

Gli auricolari Bluetooth wireless Beats Solo Buds sono un accessorio che al giorno d’oggi non può mandare soprattutto per gli appassionati di musica. Adorate ascoltare musica anche fuori casa, durante le sessioni di sport all’aria aperta o in palestra? Amazon vi offre l’opportunità di acquistare questo eccellente prodotto con uno sconto del 36%. Uno sconto davvero importante dato che fa crollare il prezzo di listino sotto i 60 euro.

Con soli 5 minuti di ricarica si ha fino a 1 ora di ascolto. L’autonomia, di conseguenza, non è mai un problema perchè si possono ricaricare in pochissimo tempo e avere un’autonomia fino a 18 ore.

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Auricolari Beats Solo Buds in sconto su Amazon

Musica sempre con voi con questi auricolari realizzati da Beats anche grazie alla compatibilità con Android e Apple. Uno dei principali punti di forza di questi auricolari è senza alcun dubbio il design. L’architettura acustica è stata progettata e costruita su misura per il potente suono Beats con gamma di frequenze completa e totale nitidezza del suono. Un altro elemento che contribuisce a offrire il meglio dell’esperienza sonora sono i driver a doppio strato che riducono al minimo la distorsione, garantendo un suono ad alta fedeltà.

E’ fondamentale ribadire che il costruttore ha pensato a una progettazione del tutto unica. Le prese d’aria degli auricolari, realizzate al laser, sono state progettate per migliorare le prestazioni dei bassi e ridurre delicatamente la pressione dell’aria, per un maggiore comfort.

Se siete appassionati di musica e volete ascoltare i vostri brani preferiti in qualsiasi momento e, dunque, anche quando siete fuori casa, questi auricolari sono perfetti per voi. Lo sconto proposto da Amazon vi consente di acquistare gli auricolari Beats Solo Buds a soli 57,90 euro.