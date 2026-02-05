Oppo e Huawei guardano ad Apple: per i selfie ecco un sensore quadrato

Una delle scelte più particolari introdotte da Apple con i nuovi iPhone 17 riguarda la fotocamera frontale. Il passaggio a un sensore quadrato per la funzione Center Stage ha cambiato il modo di scattare selfie e di gestire le riprese frontali, rendendo meno rilevante l’orientamento dello smartphone durante l’uso.

Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station, questa soluzione potrebbe non restare un’esclusiva Apple. Due produttori cinesi starebbero valutando l’adozione di una tecnologia simile sui prossimi modelli: Oppo e Huawei.

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Huawei e Oppo studiano soluzioni simili

Le indiscrezioni parlano di strategie diverse. Huawei potrebbe introdurre il sensore quadrato su smartphone di fascia media con una forte attenzione al comparto fotografico, probabilmente all’interno della futura serie Nova 16. Una scelta che punterebbe a differenziare questi modelli sul piano dell’esperienza fotografica, senza spostarsi sui prezzi dei top di gamma.

Oppo, invece, sembra intenzionata a fare un passo più deciso. Il sensore quadrato per i selfie potrebbe debuttare direttamente sui prossimi flagship, a partire dalla linea Find X10. In questo caso l’implementazione sarebbe persino più evoluta rispetto a quella vista su iPhone, segno che il produttore starebbe lavorando non solo sull’hardware, ma anche su funzioni software dedicate.

Perché il sensore quadrato può fare la differenza

La soluzione adottata da Apple, con una fotocamera frontale da 18 MP e supporto all’auto zoom, consente di scattare foto e girare video sia in verticale sia in orizzontale senza dover ruotare fisicamente il dispositivo. Un vantaggio evidente nelle videochiamate, nei selfie di gruppo e nelle riprese destinate ai social. L’eventuale diffusione di sensori 1:1 potrebbe aprire la strada a nuove funzioni di correzione automatica della prospettiva e a strumenti di editing più avanzati. Almeno per ora si tratta di indiscrezioni che dovranno trovare conferma durante le prossime settimane, ma nel caso in cui tutto dovesse essere verificato, potrebbe trattarsi di una nuova tendenza in termini di design.