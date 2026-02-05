OnePlus estende il bypass energetico a smartphone e tablet

OnePlus sta cambiando passo su un tema che di solito resta nascosto sotto il cofano, ma che nella vita reale fa una differenza enorme: il modo in cui lo smartphone gestisce l’energia quando è collegato alla corrente. Dopo aver introdotto la ricarica bypass a livello di sistema su OnePlus 13 con il primo grande aggiornamento di OxygenOS del 2026, l’azienda ha iniziato ad allargare il raggio d’azione della funzione. E la cosa interessante è che non viene più trattata come un extra per gamer incalliti, ma come una caratteristica pensata per l’uso quotidiano.

OnePlus sta puntando sulla ricarica bypass

Con gli ultimi aggiornamenti, la ricarica bypass sta arrivando anche su OnePlus 13R, OnePlus 13s, OnePlus 12 e persino sul tablet OnePlus Pad Go 2. È un segnale piuttosto chiaro: OnePlus vuole rendere questa gestione più “intelligente” dell’energia una parte stabile del proprio ecosistema, non un’opzione nascosta da attivare solo in casi estremi. E ha senso, perché il modo in cui usiamo gli smartphone è cambiato parecchio. Li teniamo collegati alla presa mentre lavoriamo, guardiamo video, usiamo hotspot o facciamo call infinite. Non è più solo una questione di gaming.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

La ricarica bypass, detta in modo semplice, evita un passaggio inutile. Normalmente l’energia entra nello smartphone, ricarica la batteria e poi la batteria alimenta il sistema. È un giro più lungo di quanto sembri e produce calore, che nel tempo è uno dei peggiori nemici delle batterie. Con il bypass, quando il telefono è collegato al caricatore e sta svolgendo attività impegnative, l’energia va direttamente ai componenti interni, lasciando la batteria in secondo piano. Il risultato è uno smartphone più fresco e una batteria che viene stressata meno.

Tradotto nella vita reale, significa meno degrado nel lungo periodo. Non è una magia e non rende immortale la batteria, ma riduce una delle cause principali dell’invecchiamento precoce. Ed è qui che OnePlus sembra aver colto il punto: non tutti passano ore a giocare, ma tantissimi tengono il telefono sotto carica mentre lo usano. Videochiamate, streaming, lavoro in mobilità, tablet usati come secondo schermo. Tutti scenari in cui il bypass ha perfettamente senso.

Dal gaming all’uso quotidiano

L’aggiornamento che porta questa funzione non si limita però alla ricarica. Include anche la patch di sicurezza Android di gennaio 2026 e una serie di ritocchi pratici che rendono l’esperienza un po’ più fluida. Su OnePlus 13s, ad esempio, è ora possibile modificare immagini da 50 megapixel a piena risoluzione direttamente nell’app Foto, senza passaggi intermedi. Su altri modelli, invece, il cassetto delle app è stato riorganizzato con nuove categorie pensate per rendere meno caotica la schermata quando le app iniziano ad accumularsi.

Come sempre, il rollout non è simultaneo per tutti. Alcuni utenti in Europa, India e Nord America hanno già ricevuto l’aggiornamento, mentre in altri mercati bisognerà aspettare ancora un po’. Ma la direzione è chiara. OnePlus sta lavorando su dettagli che non fanno headline roboanti, ma che migliorano davvero l’esperienza nel tempo. E in un periodo in cui cambiare smartphone ogni anno ha sempre meno senso, prendersi cura della batteria è probabilmente una delle scelte più intelligenti che un produttore possa fare.