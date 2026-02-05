Google: il carosello foto dei ricordi riceve un restyling colorato

Nuova notizia nuovo aggiornamento da parte di Google per quanto riguarda le proprie applicazioni, la protagonista di oggi è Google foto, la galleria multimediale presente all’interno degli smartphone Android di default che non utilizzano un’applicazione proprietaria dell’azienda che li produce, nello specifico Google dopo aver introdotto il tema chiaro per quanto riguarda l’editor delle fotografie ha avviato il rilascio di una nuova interfaccia per quanto riguarda il carosello delle foto dei ricordi, l’obiettivo è quello di rendere il design più avvincente senza stravolgere il tutto.

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Nuova interfaccia grafica

Google dunque ha lavorato all’introduzione di un’interfaccia grafica rivista e rinfrescata per quanto riguarda il carosello foto dei ricordi, si tratta nello specifico di quel particolare elemento con scorrimento orizzontale che in alto propone all’utente varie collezioni di fotografie che vengono definite ricordi.

Nello specifico rispetto al passato Google ha optato per l’introduzione di colori vivaci, forme simpatiche e scritte in sovrappressione che hanno l’obiettivo di attirare lo sguardo dell’utente, tutte le scritte che in passato erano presenti in basso nell’anteprima dell’immagine ora possono diventare dei piccoli slogan in sovrappressione che per l’appunto servono a descrivere con un piccolo impatto scenografico il contenuto del carosello.

Tra l’altro, questo nuovo stile di design non riguarda solamente il carosello dei ricordi ma è stato esteso anche a tutte le altre tipologie di collezioni generate dall’applicazione, adesso infatti l’applicazione si sbizzarrisce generando scritte in sovrappressione ma anche piccole cornici con uno sfondo in tinta unita o decorato, il tutto con l’obiettivo di restituire un’immagine decisamente più fresca e godibile dell’interfaccia grafica correlata a questi caroselli.

Al momento questa novità è arrivata con la versione 7.60 dell’applicazione Google Foto su iOS mentre ancora non è presente per quanto riguarda la versione Android, sicuramente nel corso delle prossime settimane farà il suo esordio anche per il robottino verde.