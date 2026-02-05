Arriva il robot “pipistrello”: un nuovo device che trova gli insetti nascosti tra le foglie

La natura continua a offrire modelli sorprendenti alla tecnologia, soprattutto quando entrano in gioco animali capaci di orientarsi dove la vista fallisce. I pipistrelli dalle grandi orecchie sono noti per intercettare prede ferme su superfici vegetali immerse nell’oscurità. Gli studiosi spiegano che tale abilità non dipende da una memoria dettagliata dell’ambiente, ma da una lettura rapida degli echi. Una foglia liscia devia il suono lontano dalla sorgente e genera risposte deboli e instabili. La presenza di un insetto altera invece la superficie e produce riflessioni più riconoscibili. Da tempo si ipotizzava che questi animali sfruttassero tale differenza come indizio principale, scegliendo l’angolazione utile senza calcoli complessi. La caccia notturna diventa così una questione di segnali costanti contro segnali variabili. Ma come capire esattamente il loro “funzionamento”? Attraverso l’uso di robot.

Il test con la macchina che ascolta

Per verificare l’ipotesi, un gruppo di ricercatori ha costruito un robot dotato di sensori a ultrasuoni, progettato per imitare la ecolocalizzazione. Il dispositivo ha esplorato foglie artificiali in cartone, con una sola superficie occupata da una finta libellula. L’algoritmo non ha analizzato forma, colore o posizione delle foglie, ma si è concentrato sugli echi più stabili, ignorando quelli soggetti a forti oscillazioni. I risultati hanno attirato l’attenzione del team: l’individuazione corretta della foglia con la preda ha raggiunto il 98% delle prove, mentre gli errori su foglie vuote sono rimasti limitati. L’esperimento ha mostrato che la regolarità del segnale sonoro costituisce un indicatore affidabile, anche senza una mappa completa dell’ambiente circostante.

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L’analisi dei dati suggerisce anche che le foglie prive di insetti producono risposte acustiche mutevoli a seconda dell’angolo di osservazione, mentre un corpo irregolare genera un’impronta più costante. Secondo gli studiosi, i pipistrelli punterebbero su una strategia semplice e rapida, riducendo lo sforzo cognitivo in contesti già difficili da esplorare. Il robot conferma che l’ascolto selettivo dei segnali stabili basta per localizzare una preda silenziosa. Questo approccio apre prospettive interessanti per i robot ispirati agli animali, utile in ambienti bui o ricchi di ostacoli, come foreste, magazzini o zone colpite da blackout. La lezione offerta da queste creature notturne mostra che la precisione non richiede modelli complicati, ma una scelta intelligente delle informazioni da seguire.