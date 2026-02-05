Unieuro: una casa speciale grazie a queste favolose offerte

Andare da Unieuro significa trovare subito soluzioni pratiche per la casa, senza complicazioni. Qui le offerte aiutano a rendere la cucina più funzionale, la lavanderia più organizzata e la pausa caffè più gustosa. Con Unieuro puoi scegliere elettrodomestici che combinano stile, efficienza e prezzi convenienti, perfetti per ogni esigenza. Che tu voglia superfici pulite senza fatica, un caffè sempre pronto o apparecchi silenziosi per la casa, Unieuro ha la soluzione giusta. Scegliere diventa semplice, risparmiare divertente e la casa più pratica e accogliente.

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Le promozioni Unieuro che vorrai

Da Unieuro la cucina si mette in ordine con la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti a 479 euro, perfetta per chi ama superfici pulite e zero pensieri dopo cena. Sempre in Unieuro, il sogno delle ricette da cinema passa dal forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 a 249,90 euro, pronto per torte improvvisate e arrosti della domenica. Le serate tra amici filano lisce con la lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro oppure con la Whirlpool da incasso WIO a 439 euro, discrete e silenziose quanto basta. Il tocco creativo arriva dal piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR a 169 euro, mentre la pausa espresso si veste di charme con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro o con la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro.

Anche la lavanderia ha qualcosa: la Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, pratica e affidabile. Per custodire ingredienti e idee, Unieuro propone il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN a 519 euro, pronto a tenere tutto al fresco. Le promo di Unieuro sembrano un trailer di casa nuova, con offerte che fanno venire voglia di rinnovare senza stress e con un sorriso. Tra un consiglio e l’altro, Unieuro trasforma casa!