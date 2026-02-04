WhatsApp gratuito o a pagamento? Ecco cosa sta succedendo

In questi giorni si sono susseguite delle voci davvero interessanti per quanto riguarda l’applicazione più famosa di Meta, ovvero WhatsApp.

Le voci riguardano la possibilità che WhatsApp potrebbe diventare a pagamento, e ciò ha scatenato dubbi e preoccupazioni a milioni di utenti.

Ma qual è la situazione reale? WhatsApp diventerà davvero a pagamento per gli utenti, oppure si tratta di una bufala? La risposta corretta non è né una nell’altra, e la spiegazione è un po’ più complessa.

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WhatsApp starebbe davvero lavorando all’opzione di un abbonamento, ma che non riguarda l’utilizzo dell’applicazione in sé, ma sarebbe del tutto opzionale e aggiungerebbe delle funzioni in più.

WhatsApp non diventerà a pagamento per tutti gli utenti

Gli utenti che utilizzano WhatsApp possono dunque trarre un sospiro di sollievo, perché la piattaforma non sta per diventare appagamento. O meglio, si starebbero studiando delle forme di abbonamento ma che riguarderebbero soltanto gli utenti che volontariamente decideranno di attivarlo. Questi abbonamenti andrebbero ovviamente offrire dei vantaggi extra, ma non andranno a limitare le funzionalità di WhatsApp che conosciamo oggi.

Tra le indiscrezioni che sono trapelate, potrebbe essere probabile che tra le nuove funzioni integrate negli abbonamenti opzionali possano esserci degli strumenti di personalizzazione dell’applicazione. Si tratterebbe dunque di nuovi temi e pacchetti di Stickers che non saranno accessibili agli utenti base.

Ma questo non sarebbe il primo abbonamento che ‎WhatsApp ha in mente, perché potrebbero nascere anche degli abbonamenti destinati agli utenti che vogliano eliminare gli annunci pubblici pubblicitari negli aggiornamenti di stato e nei canali. Anche in questo caso, si tratterebbe di abbonamenti opzionali e che non andrebbero a inficiare su nessuna funzione dell’applicazione.

Il che significa che se un utente volesse fare un upgrade della propria piattaforma, potrebbe sottoscrivere questi abbonamenti, altrimenti si può tranquillamente rimanere con un WhatsApp del tutto gratuito, senza perdere nessuna funzione.