GeForce NOW su Linux: NVIDIA apre il cloud gaming all’open source

Dall’annuncio al CES 2026 alla disponibilità effettiva è passato pochissimo tempo. NVIDIA ha confermato l’arrivo dell’app GeForce NOW per Linux in beta, un passo atteso da anni che porta anche sugli ambienti open source l’accesso completo al cloud gaming RTX.

Un’app nativa pensata per desktop e notebook

Non si tratta di un adattamento via browser. NVIDIA ha sviluppato un’app nativa per sistemi Linux, progettata per desktop e portatili, capace di superare i limiti delle soluzioni precedenti basate su web. Il risultato è un’esperienza più stabile e coerente con quanto già disponibile su Windows e macOS, allineando finalmente Linux al resto dell’ecosistema GeForce NOW.

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Il modello resta invariato: il rendering avviene sui server remoti, mentre sul dispositivo locale arriva lo stream. In questo modo anche hardware datato può beneficiare di tecnologie avanzate come ray tracing e DLSS 4, con prestazioni paragonabili a quelle di una GeForce RTX 5080. Un vantaggio concreto in un contesto in cui il gaming su Linux ha storicamente incontrato più ostacoli rispetto ad altre piattaforme.

Un tassello che completa l’ecosistema

Con l’arrivo dell’app per Linux, GeForce NOW completa il quadro delle sue soluzioni native, che includono già Windows, macOS, Chromebook, smartphone e smart TV. Per chi utilizza Linux, questo significa poter giocare senza installare titoli in locale, evitando problemi di compatibilità e aggiornamenti hardware costosi.

Nuovi giochi nel catalogo cloud di GeForce Now

Il debutto su Linux è accompagnato dall’ingresso di dieci nuovi titoli nel catalogo cloud. Spiccano The Bard’s Tale IV: Director’s Cut e The Bard’s Tale Trilogy, affiancati da produzioni più recenti pronte a sfruttare le potenzialità RTX. È previsto anche l’arrivo di Delta Force di Team Jade il 3 febbraio, ampliando ulteriormente l’offerta. Tutto questo procedimento significa qualcosa di molto importante per il mondo NVIDIA, con il cloud gaming che diventa quindi molto più inclusivo. Ci saranno anche altre novità prossimamente.