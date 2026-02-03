Zuckerberg e l’AI: per Meta le app sono già un’idea superata

Mark Zuckerberg non sembra avere dubbi: il futuro della tecnologia non passa più dalle app così come le conosciamo oggi. Nella visione del fondatore di Meta, l’intelligenza artificiale diventerà il vero punto di accesso ai servizi digitali, rendendo obsoleto il modello basato su icone, store e applicazioni separate.

Un cambio di prospettiva radicale, che spiega anche perché Meta stia investendo così tanto sull’AI, spesso dando l’impressione che tutto il resto sia diventato secondario.

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Dalle app agli assistenti intelligenti

Per anni le app sono state il cuore dell’esperienza digitale: si scaricano, si aprono, si aggiornano. Ma secondo Zuckerberg questo schema appartiene al passato. L’idea è che l’utente non debba più cercare uno strumento specifico per fare qualcosa, ma chiedere direttamente all’AI ciò di cui ha bisogno.

In questo scenario, l’intelligenza artificiale diventa un’interfaccia universale. Non più decine di app per messaggiare, creare contenuti, informarsi o lavorare, ma un sistema intelligente capace di fare tutto, adattandosi al contesto e alle preferenze personali.

È una visione che ribalta il modo in cui abbiamo usato smartphone e computer negli ultimi quindici anni.

Meta cambia pelle

Questa ossessione per l’AI non è solo teorica. Basta guardare le scelte recenti di Meta per capire la direzione intrapresa. L’intelligenza artificiale viene integrata ovunque: nei social, nei sistemi di suggerimento, nella creazione di contenuti, nella pubblicità e perfino negli strumenti per sviluppatori.

L’obiettivo non è migliorare le singole app, ma trasformarle in contenitori di esperienze guidate dall’AI, sempre più simili a un unico ecosistema intelligente piuttosto che a prodotti separati.

In pratica, Facebook, Instagram o WhatsApp non sarebbero più “app”, ma ambienti in cui l’utente dialoga costantemente con sistemi intelligenti che anticipano bisogni e azioni.

Un’idea affascinante, ma non senza rischi

La visione di Zuckerberg è ambiziosa, ma solleva anche molte domande. Se l’AI diventa l’unico intermediario tra l’utente e i servizi digitali, chi controlla davvero l’esperienza? E quanto spazio resta alla scelta consapevole?

C’è poi il tema della dipendenza: affidarsi a un’unica intelligenza centrale per organizzare informazioni, comunicazioni e decisioni quotidiane potrebbe rendere l’utente sempre più passivo. Un rischio che cresce man mano che l’AI diventa più invisibile e integrata.

Le app sono davvero destinate a sparire?

Più che una scomparsa totale, è probabile che le app subiscano una trasformazione profonda. Potrebbero diventare semplici “motori” dietro le quinte, mentre l’interfaccia principale sarà sempre più conversazionale, predittiva e personalizzata.

In questo senso, Zuckerberg non parla solo di tecnologia, ma di un cambio culturale: meno tap, meno menu, meno scelte esplicite. L’AI decide, propone, agisce.

Che piaccia o no, Meta sta scommettendo tutto su questa idea. E quando Zuckerberg si fissa su una direzione, difficilmente torna indietro.

Se ha ragione, tra qualche anno potremmo guardare alle app come oggi guardiamo ai vecchi programmi desktop: strumenti di un’altra epoca, superati da un’interfaccia più intelligente, ma anche molto più invasiva.