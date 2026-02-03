WhatsApp abbonamento da 4€ al mese: addio pubblicità, temi e sticker esclusivi? cosa cambia

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile svolta per la celebre app di messaggistica: un abbonamento opzionale, a pagamento, che porterebbe con sé funzioni pensate per chi vuole un’esperienza più curata. I dettagli ufficiali non ci sono ancora – siamo nel regno dei rumor – ma le voci che circolano indicano un prezzo orientativo di circa 4 Euro al mese. Non è uno scherzo: per pochi euro al mese potresti, secondo le anticipazioni, toglierti alcune seccature e avere più strumenti di personalizzazione.
La notizia più ripetuta è che la sottoscrizione dovrebbe permettere la rimozione delle pubblicità dal pannello “Aggiornamenti” (quello dove compaiono gli status e le novità). Ma non sarebbe solo questo: si parla di temi, sticker esclusivi, opzioni di profilo avanzate e, in certi leak, anche di qualche funzione anti-spam potenziata o di limiti maggiori per gruppi e condivisione file. Insomma, non un cambio radicale del core dell’app, ma un pacchetto pensato per chi usa davvero WhatsApp come spazio personale o professionale e non vuole compromessi. Le fonti che diffondono questi rumor sono varie – divulgatori tech e qualche test interno – perciò vale la regola prudente: prendere tutto con le pinze finché Meta non annuncia ufficialmente.
Perché Meta potrebbe puntare su un piano premium
La scelta avrebbe senso sul piano economico. Meta ha bisogno di diversificare le entrate, e la monetizzazione delle chat è un territorio complicato: pubblicità diretta dentro i messaggi non è popolare, le normative sulla privacy rendono tutto più difficile, e nel frattempo competitor come Telegram offrono feature avanzate che attirano utenti disposti a pagare. Offrire un piano premium è una mossa logica: si fa cassa senza intaccare brutalmente l’esperienza degli utenti che non vogliono pagare, e si dà allo stesso tempo qualcosa di tangibile a chi è disposto a mettere mano al portafoglio.
C’è poi un aspetto di posizionamento. Un costo contenuto – quei famosi 4 euro – lo rende accessibile a molti, ma non a tutti. È una soglia che separa gli utenti “power” da quelli casual, e permette a WhatsApp di testare un modello in cui alcune funzioni vengono sperimentate nella fascia a pagamento prima di diventare, se va bene, più diffuse. Naturalmente ci saranno obiezioni: c’è chi dirà che la messaggistica dovrebbe restare gratuita, chi teme una piattaforma divisa in due velocità, chi si preoccupa per la privacy. Domande legittime, a cui Meta dovrà rispondere con chiarezza sul tipo di dati raccolti e sull’effettiva utilità delle nuove opzioni.
Cosa cambia per l’utente e quando potremmo vedere il lancio
Per l’utente medio, la buona notizia è che l’app resterebbe gratis e funzionante come sempre. L’abbonamento sarebbe – nelle intenzioni – un’opzione, non un obbligo. Per i paganti, invece, promessa di un’esperienza più pulita: niente pubblicità negli aggiornamenti, temi esclusivi, qualche controllo in più sulla privacy e magari, perché no, badge o priorità su nuovi test funzionali. È plausibile anche che alcune funzionalità multi-device o di archiviazione avanzata vengano riservate ai sottoscrittori: piccoli vantaggi che, messi insieme, possono fare la differenza per chi usa WhatsApp anche per lavoro.
Quando? I rumor non sono un calendario. Alcuni test potrebbero partire in mercati selezionati nelle prossime settimane o mesi, con rollout graduale a seconda dei risultati. Meta di solito prova novità con gruppi limitati per capire ricettività e bug, poi decide. Consiglio pratico: non affrettatevi a giudicare. Aspettate l’annuncio ufficiale, leggete le condizioni e valutate se le feature proposte giustificano la spesa. In definitiva, siamo davanti a un’evoluzione prevedibile: WhatsApp scopre (o riscopre) che parte del suo pubblico è disposta a pagare per più controllo e meno frizioni. Chi lo userà lo farà per comodità, chi non lo userà continuerà a usare l’app esattamente come prima. E tra un meme e l’altro, la conversazione continua.