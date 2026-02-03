WhatsApp abbonamento da 4€ al mese: addio pubblicità, temi e sticker esclusivi? cosa cambia

Negli ultimi giorni si è parlato molto di una possibile svolta per la celebre app di messaggistica: un abbonamento opzionale, a pagamento, che porterebbe con sé funzioni pensate per chi vuole un’esperienza più curata. I dettagli ufficiali non ci sono ancora – siamo nel regno dei rumor – ma le voci che circolano indicano un prezzo orientativo di circa 4 Euro al mese. Non è uno scherzo: per pochi euro al mese potresti, secondo le anticipazioni, toglierti alcune seccature e avere più strumenti di personalizzazione.

La notizia più ripetuta è che la sottoscrizione dovrebbe permettere la rimozione delle pubblicità dal pannello “Aggiornamenti” (quello dove compaiono gli status e le novità). Ma non sarebbe solo questo: si parla di temi, sticker esclusivi, opzioni di profilo avanzate e, in certi leak, anche di qualche funzione anti-spam potenziata o di limiti maggiori per gruppi e condivisione file. Insomma, non un cambio radicale del core dell’app, ma un pacchetto pensato per chi usa davvero WhatsApp come spazio personale o professionale e non vuole compromessi. Le fonti che diffondono questi rumor sono varie – divulgatori tech e qualche test interno – perciò vale la regola prudente: prendere tutto con le pinze finché Meta non annuncia ufficialmente.

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Perché Meta potrebbe puntare su un piano premium

La scelta avrebbe senso sul piano economico. Meta ha bisogno di diversificare le entrate, e la monetizzazione delle chat è un territorio complicato: pubblicità diretta dentro i messaggi non è popolare, le normative sulla privacy rendono tutto più difficile, e nel frattempo competitor come Telegram offrono feature avanzate che attirano utenti disposti a pagare. Offrire un piano premium è una mossa logica: si fa cassa senza intaccare brutalmente l’esperienza degli utenti che non vogliono pagare, e si dà allo stesso tempo qualcosa di tangibile a chi è disposto a mettere mano al portafoglio.

C’è poi un aspetto di posizionamento. Un costo contenuto – quei famosi 4 euro – lo rende accessibile a molti, ma non a tutti. È una soglia che separa gli utenti “power” da quelli casual, e permette a WhatsApp di testare un modello in cui alcune funzioni vengono sperimentate nella fascia a pagamento prima di diventare, se va bene, più diffuse. Naturalmente ci saranno obiezioni: c’è chi dirà che la messaggistica dovrebbe restare gratuita, chi teme una piattaforma divisa in due velocità, chi si preoccupa per la privacy. Domande legittime, a cui Meta dovrà rispondere con chiarezza sul tipo di dati raccolti e sull’effettiva utilità delle nuove opzioni.

Cosa cambia per l’utente e quando potremmo vedere il lancio

Per l’utente medio, la buona notizia è che l’app resterebbe gratis e funzionante come sempre. L’abbonamento sarebbe – nelle intenzioni – un’opzione, non un obbligo. Per i paganti, invece, promessa di un’esperienza più pulita: niente pubblicità negli aggiornamenti, temi esclusivi, qualche controllo in più sulla privacy e magari, perché no, badge o priorità su nuovi test funzionali. È plausibile anche che alcune funzionalità multi-device o di archiviazione avanzata vengano riservate ai sottoscrittori: piccoli vantaggi che, messi insieme, possono fare la differenza per chi usa WhatsApp anche per lavoro.

Quando? I rumor non sono un calendario. Alcuni test potrebbero partire in mercati selezionati nelle prossime settimane o mesi, con rollout graduale a seconda dei risultati. Meta di solito prova novità con gruppi limitati per capire ricettività e bug, poi decide. Consiglio pratico: non affrettatevi a giudicare. Aspettate l’annuncio ufficiale, leggete le condizioni e valutate se le feature proposte giustificano la spesa. In definitiva, siamo davanti a un’evoluzione prevedibile: WhatsApp scopre (o riscopre) che parte del suo pubblico è disposta a pagare per più controllo e meno frizioni. Chi lo userà lo farà per comodità, chi non lo userà continuerà a usare l’app esattamente come prima. E tra un meme e l’altro, la conversazione continua.