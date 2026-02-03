Unieuro ti sorprende con offerte assolutamente irresistibili

San Valentino? Unieuro ha pensato a un modo speciale per rendere romantica la tua casa! Potrai organizzare una serata con luci soffuse, con un profumo di cioccolato nell’aria ed il tuo piatto preferito appena sfornato. Grazie a Unieuro, puoi sorprendere chi ami con elettrodomestici che uniscono stile, funzionalità e praticità, senza rinunciare al fascino, al design. Ogni momento diventa più dolce se lo si passa senza il rumore di un frigorifero rotto di sottofondo! Con Unieuro trasformare la casa in un nido accogliente e romantico è facile e molto più conveniente di quel che pensi! L’amore qui è servito in ogni dettaglio ed in ogni sconto.

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Elettrodomestici da sogno

In cucina Unieuro propone la lavastoviglie Hisense HV16A a scomparsa totale da 16 coperti a 479 euro, perfetta per chi vuole ordine e stile senza compromessi. Chi sogna ricette da film non può lasciarsi sfuggire il forno multifunzione Bosch Serie 2 HBF031BR0 a 249,90 euro, un vero alleato per ogni preparazione. I momenti conviviali diventano più tranquilli con la lavastoviglie Hotpoint Ariston a 299,99 euro o la Whirlpool da incasso WIO a 439 euro, ideali per lavaggi silenziosi e cene senza stress.

Il piano cottura Hotpoint PCN 642 T/IX/HAR a 169 euro trasforma ogni piatto, mentre il rito del caffè assume un fascino speciale con la De’Longhi Mini Me a 59,99 euro o la De’Longhi Icona Vintage ECOV311.BG a 119 euro. Anche la lavanderia ha il suo perché grazie alla Candy Smart Inverter CBW 48TWME-S a 428 euro, e la freschezza dei tuoi alimenti è garantita dal frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN a 519 euro. Unieuro pensa a ogni ambiente della casa, rendendo tutto più semplice e accogliente, con offerte che non puoi lasciarti sfuggire.