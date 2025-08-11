NewsOfferteVolantini

MediaWorld: il lieto fine lo trovi con i prezzi bassi di queste PROMO

Da MediaWorld trovi tutto quello che ti serve per giocare, lavorare, rilassarti e stupire con gadget e device all’avanguardia.

Da MediaWorld tutto diventa più semplice e divertente! ! Basta solo un click o una passeggiata in negozio per vedere con i tuoi occhi come un’offerta può cambiare il modo in cui usi i tuoi device. Dal potente iPhone 16 nero che fa girare tutto senza intoppi, fino a quel MacBook Air che sembra leggero come una piuma ma spinge come un razzo. Non ti stiamo raccontando favole, MediaWorld ha proprio quello che ti serve e a prezzi che sembrano fatti apposta per te.

Scopri con MediaWorld l’amore per la tecnologia

Partiamo dal gaming, cuore pulsante di chi non vuole perdere mai un colpo: la Nintendo Switch 2 + Mario Kart World Nero a 509 euro è perfetta per scatenarti con gli amici o la famiglia. Se invece cerchi potenza pura, la Sony PS5 Digital SLIM D Chassis White solo da MediaWorld a 399 euro ti catapulta direttamente nel futuro dei videogiochi. Ma se vuoi un telefono che corre veloce e ti segue ovunque, il Samsung Galaxy A26 5G 256GB a soli 279 euro è un vero turbo, mentre il super elegante iPhone 16 128GB Nero a 779 euro fa girare la testa a chiunque lo veda.

Il nuovo MacBook Air 13” Chip M4 con 10 CPU, 8 GPU, 16GB e 256GB è da MediaWorld a 1049 euro. Se vuoi qualcosa di potente ma più accessibile, il Samsung Galaxy Book4 15.6 i5 a 649 euro fa al caso tuo. Per rilassarti con un buon film o una lettura digitale, il Lenovo Tab M11 FHD WiFi 4/128 costa meno di 150 euro. Il tuo break in cucina? La De’Longhi Inissia EN80.B macchina caffè capsule è a soli 79 euro, pronta a svegliarti meglio di qualsiasi sveglia. Per tenere tutto pulito senza fatica, c’è la Dyson V11 Fluffy scopa elettrica senza filo a 399 euro. E se vuoi stirare senza fatica, il Ferro a caldaia Rowenta Easy Steam VR5121 con MediaWorld a soli 89 euro è quello che fa per te. Per finire, l’Apple Watch Series 10 GPS 42mm a 349 euro è il tocco tech che mancava.

