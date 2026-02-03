Prime Video: film e serie TV in arrivo a febbraio 2026

Febbraio 2026 si preannuncia particolarmente ricco per il catalogo di Prime Video, con un mix equilibrato di film originali, nuove stagioni molto attese e serie inedite. Il mese spazia dal romance al thriller, passando per azione, documentari e produzioni young adult, confermando una programmazione pensata per pubblici molto diversi.

Film e serie Original in primo piano

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Tra i titoli più rilevanti spicca Love Me Love Me, film Original in arrivo dal 13 febbraio. Si tratta di una produzione italiana girata in inglese, ambientata a Milano, che racconta un intreccio sentimentale intenso e tormentato, ispirato a un romanzo di grande successo nato su Wattpad. Il progetto punta su un pubblico giovane e su un cast internazionale.

L’11 febbraio torna invece Alex Cross con la seconda stagione, dopo l’ottimo riscontro globale del primo capitolo. La serie thriller ambientata a Washington D.C. alza ulteriormente la posta, portando il protagonista ad affrontare un caso ancora più complesso e pericoloso, con nuove dinamiche anche sul piano personale.

Sempre sul fronte action, il 25 febbraio debutta The Bluff, film Original che vede al centro una ex pirata costretta a fare i conti con il proprio passato violento. L’opera combina avventura, combattimenti e una forte componente emotiva, con un’ambientazione naturale molto marcata.

Romance, crime e documentari

Il 4 febbraio è il turno di Relationship Goals, una commedia romantica che intreccia carriera, ambizioni personali e relazioni sentimentali, mentre dal 18 febbraio arriva 56 giorni, serie Prime Original che mescola crime e thriller psicologico, costruita su una narrazione a doppio binario tra presente e flashback.

Tra i documentari spiccano Finding Harmony: A King’s Vision, disponibile dal 6 febbraio, che esplora l’impegno ambientale di Re Carlo, e Man on the Run, dal 27 febbraio, dedicato al percorso artistico di Paul McCartney dopo i Beatles.

Altri titoli da segnare

Completano il mese Sweetpea, serie oscura e provocatoria dal 6 febbraio, e In The Lost Lands, film Prime Exclusive dal 21 febbraio con atmosfere fantasy post-apocalittiche.