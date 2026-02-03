OnePlus: La funzionalità più odiata ha finalmente una spiegazione

Oggi torniamo a parlarvi di una vicenda che ha scosso molti moltissimi utenti e nello specifico tutti gli appassionati dotati di un dispositivo OnePlus, ci riferiamo alla decisione passata dell’azienda cinese di introdurre all’interno dei propri device una funzionalità denominata Anti-Rollback protection, integrata con gli ultimi aggiornamenti della ColorOS 16.

La restrizione in questione non fa parte di una semplice modifica software bensì una soluzione a livello hardware, quest’ultima si attiva in modo permanente e definitivo e di fatto impedisce a qualsiasi utente di procedere al downgrade del sistema, allo sblocco del boot loader e all’istallazione di qualsiasi tipologia di rom personalizzata, dal momento che tale procedura ha un rischio di brick del dispositivo molto più elevato.

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Il dietro front

Nelle scorse ore però è arrivata una dichiarazione da parte dell’aziende cinese che ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti gli utenti appassionati, l’azienda ha dichiarato che si tratta di una situazione temporanea e che presto tutti gli utenti potranno tornare alla normalità, questo è quello che emerge da una nota diffusa dal team di sviluppo della società tramite Android authority, all’interno di quest’ultima infatti viene sottolineato come la sospensione sia assolutamente temporanea e che quest’ultima è stata introdotta al fine di rafforzare la sicurezza dei dispositivi.

L’azienda ha poi continuato sottolineando che il tutto verrà ripristinato completamente a partire dal prossimo aggiornamento di routine, nello specifico ha poi continuato invitando tutti gli utenti che desiderano effettuare il downgrade attualmente a contattare i canali post vendita dell’azienda per ricevere assistenza.

Possiamo dunque archiviare la problematica come risolta dal momento che molto presto ogni possibilità verrà completamente ripristinata e tutti gli appassionati delle rom personalizzate potranno presto tornare a smanettare senza nessun tipo di problema, basterà attendere infatti il rilascio del prossimo update per poter godere nuovamente della possibilità di downgrade e bootloading.