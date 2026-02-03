Scoperta sorprendente: gigantesco serbatoio d’acqua dolce sottomarino tra New Jersey e Maine

Sembra la trama di un film — e invece è scienza bella e concreta: lungo la costa atlantica degli Stati Uniti, tra **New Jersey e il Maine**, sotto il sedimento del mare, è stata individuata una massiccia riserva di acqua dolce intrappolata per millenni. Non è visibile dalla superficie, non mescola direttamente con l’oceano: è come un lago sotterraneo che dorme sotto il fondale marino. Le prove arrivano da perforazioni fatte direttamente sul fondale, sondaggi che scendono per diverse centinaia di metri e che hanno restituito campioni non omogenei ma decisamente eloquenti.

Come si è formata? L’ipotesi più plausibile rimanda all’ultima glaciazione, circa 20.000 anni fa. Durante il massimo glaciale vaste coperture di ghiaccio schiacciavano il continente: quando quei ghiacci si sono sciolti, grosse quantità d’acqua sono state spinte verso il basso dalla pressione delle masse glaciali e penetrate negli strati profondi del sottosuolo. Poi il livello del mare è salito, sommergendo la piattaforma continentale, ma l’acqua era già lì, intrappolata sotto strati fini di argille e limi. Questi sedimenti agiscono come coperte molto efficaci: limitano il passaggio dei fluidi e riducono lo scambio con l’acqua salata sovrastante.

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Dai carotaggi sono emersi dati interessanti: vicino alla costa la salinità è bassa — in alcuni punti quasi paragonabile a quella dell’acqua dolce — mentre procedendo verso il largo la concentrazione di sali aumenta gradualmente, pur rimanendo inferiore a quella del mare aperto. Insomma, non è un serbatoio uniforme ma una zona complessa, stratificata. Gli studi sono ancora in corso per mappare esattamente l’estensione di questo acquifero e per definire la sua chimica.

Perché conta (e perché non sarà facile sfruttarlo)

La scoperta è importante per varie ragioni. Prima di tutto offre una finestra su processi che funzionano su tempi lunghissimi: come l’acqua si accumula, si conserva e si isola nel sottosuolo per decine di migliaia di anni. È un archivio naturale del passato climatico e idrogeologico. Poi, c’è l’aspetto biologico. Gli scienziati stanno analizzando i microrganismi che vivono in quegli strati: organismi che magari si sono adattati a condizioni salmastre ma protette, che possono raccontare contratti evolutivi e cicli biogeochimici poco noti.

Ma mettiamo da parte per un momento la fascinazione scientifica e parliamo di praticità. I numeri grezzi suggeriscono volumi impressionanti — in termini teorici, potenzialmente sufficienti a soddisfare il fabbisogno idrico di grandi aree urbane per periodi significativi. Fantastico, no? Eppure la realtà è meno romantica. Estrarre acqua dolce dal fondo del mare comporta sfide tecniche e ambientali enormi: perforazioni profonde in ambiente sottomarino, rischio di contaminazione da acqua salata, impatti sugli habitat bentonici e incognite legate alla stabilità dei sedimenti. Senza parlare delle questioni normative e dei costi che rendono l’ipotesi, al momento, più teorica che pratica.

Inoltre, i campioni mostrano che la salinità non è costante: andando al largo si osservano valori più elevati, quindi non tutto è potabile senza trattamenti. E non si può nemmeno ignorare il rischio che un’estrazione mal gestita possa innescare intrusioni saline o alterare equilibri chimici e biologici di quei sistemi. Per questo le ricerche attuali puntano prima a comprendere meglio estensione, portata e composizione chimica dell’acquifero, poi a valutare l’eventuale impatto di qualsiasi intervento umano.

Insomma: abbiamo scoperto un “tesoro” nascosto sotto la piattaforma continentale, ma per ora l’uso pratico resta secondario rispetto al valore scientifico. È un promemoria — potente — di quanto la storia climatica della Terra sia ancora scritta, nascosta sotto i nostri piedi (o sotto i nostri oceani). E mentre continuiamo a leggere quelle pagine antiche, dobbiamo anche imparare a non rovinarle con soluzioni affrettate. Fonte: LiveScience.