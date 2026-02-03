Con EHS All-in-One, Samsung alza l’asticella dell’efficienza delle pompe di calore

La domanda di soluzioni elettriche efficienti cresce rapidamente nel settore residenziale europeo. In questo contesto Samsung presenta la EHS All-in-One. Si tratta di una nuova pompa di calore pensata per abitazioni e piccoli edifici commerciali. Il sistema arriverà sul mercato europeo nel corso del 2026. La distribuzione in Corea del Sud è invece prevista per l’anno successivo.
Il progetto nasce per semplificare l’impiantistica domestica moderna. Una sola unità gestisce più funzioni fondamentali. La macchina consente riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria. Supporta anche impianti di riscaldamento a pavimento. Questa integrazione riduce ingombri e complessità di installazione. Samsung punta inoltre su affidabilità e continuità operativa. L’azienda dichiara prestazioni stabili anche durante inverni particolarmente rigidi. Il sistema continua a riscaldare ambienti fino a meno venticinque gradi esterni. L’acqua calda raggiunge sessantacinque gradi anche sotto lo zero. Queste caratteristiche ampliano il bacino di utilizzo. La soluzione non è pensata solo per climi mediterranei. Risulta adatta anche al Nord Europa e alle aree montane. Samsung rafforza così la propria presenza nel settore energetico domestico.
EHS All-in-One: design compatto, sostenibilità e intelligenza artificiale
Dal punto di vista tecnico la EHS All-in-One evolve modelli precedenti. Il riferimento è la EHS Mono R290 del 2023. Samsung ha riprogettato l’unità esterna in modo significativo. Una nuova ventola di grandi dimensioni sostituisce il doppio sistema precedente. Il motore ad alta capacità migliora le prestazioni complessive. L’altezza dell’unità scende a circa ottantacinque centimetri. La riduzione è pari a circa il quaranta per cento. Questo facilita l’installazione in spazi ridotti.
Sul fronte ambientale il sistema utilizza refrigerante R32. L’impatto climatico è inferiore rispetto al vecchio R410A. È presente anche una funzione di recupero del calore. L’energia prodotta durante il raffrescamento non viene dispersa. In condizioni favorevoli viene riutilizzata per l’acqua calda. Samsung parla di un possibile raddoppio dell’efficienza. Non manca l’integrazione dell’intelligenza artificiale. La modalità AI Saving Mode analizza le abitudini degli utenti. Il sistema adatta il funzionamento ai reali utilizzi quotidiani. I consumi energetici possono ridursi fino al diciassette per cento. Prezzo e data di lancio non sono ancora stati comunicati.