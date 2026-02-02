Spopola il PC Linux modulare che sembra un Game Boy

A prima vista sembra un vecchio Game Boy uscito direttamente dagli anni ’90. Stessa forma compatta, schermo centrale, controlli fisici ben visibili. Ma basta guardare meglio — o accenderlo — per capire che non si tratta di una semplice nostalgia retrò: questo dispositivo è in realtà un vero PC Linux modulare, ed è diventato rapidamente un piccolo fenomeno online.

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Il progetto nasce dall’idea di unire estetica vintage e informatica moderna, puntando su un approccio aperto, personalizzabile e lontano dai prodotti chiusi tipici del mercato consumer.

Dentro c’è un computer vero, non un giocattolo

Sotto l’aspetto da console portatile si nasconde un sistema completo basato su Linux, capace di eseguire software desktop, strumenti di sviluppo, emulatori e applicazioni personalizzate. Non è pensato solo per giocare, ma per sperimentare, programmare e smontare — in senso letterale.

Il punto forte del progetto è proprio la modularità. Componenti come batteria, schermo, controlli e unità di calcolo possono essere sostituiti o aggiornati senza dover cambiare l’intero dispositivo. Una filosofia che parla direttamente al mondo dei maker e degli appassionati di hardware indipendente.

Modulare significa libertà

A differenza dei PC portatili tradizionali, qui l’utente non è solo un consumatore. Può decidere come configurare il sistema, quali moduli utilizzare e persino come adattarlo a nuovi usi nel tempo. C’è chi lo immagina come mini-console, chi come computer da viaggio, chi come piattaforma di test per progetti embedded.

Il tutto senza vincoli pesanti: Linux fa il resto, offrendo flessibilità e compatibilità con una quantità enorme di software open source.

Perché il progetto sta spopolando

Il successo non è casuale. Da un lato c’è l’effetto nostalgia, forte e immediato. Dall’altro, però, c’è una risposta concreta a un’esigenza reale: avere hardware riparabile e modificabile, in un’epoca in cui molti dispositivi sono sigillati e difficili da aggiornare.

Sui social e nei forum tech il progetto viene condiviso, discusso e migliorato. Non è solo un prodotto da acquistare, ma una base su cui costruire. Ed è proprio questo che lo rende interessante per una community sempre più ampia.

Un’idea che va oltre il design

Il valore di questo PC “travestito” da Game Boy non sta solo nell’aspetto. Sta nel messaggio: la tecnologia può essere personale, divertente e aperta, senza rinunciare a funzionalità reali. Non serve inseguire per forza la potenza estrema o l’ultimo processore per creare qualcosa di rilevante.

In un panorama dominato da laptop sempre più simili tra loro, questo progetto dimostra che c’è ancora spazio per sperimentare, anche partendo da una forma iconica del passato.