OnePlus 16, specifiche svelate da un nuovo leaks

Mancano ancora diversi mesi all’arrivo ufficiale sul mercato del prossimo smartphone di punta di casa OnePlus, eppure in rete sono già emersi svariati rumors e leaks di rilievo, soprattutto in queste ultime ore. Ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 16 del quale sono da poco emerse informazioni davvero interessanti, riguardanti le presunte specifiche tecniche.

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OnePlus 16, un nuovo leaks rivela le presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore un nuovo leaks ha rivelato in rete le presunte specifiche tecniche del prossimo smartphone di punta di casa OnePlus. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo OnePlus 16, futuro top di gamma dell’azienda che dovrebbe essere annunciato sul mercato tra qualche mese. Le indiscrezioni emerse hanno rivelato dei dettagli interessanti riguardanti il display.

Sembra indarri che il nuovo smartphone di casa OnePlus potrà vantare la presenza di un display con una frequenza di aggiornamento davvero esagerata. Si parla infatti di addirittura 240Hz, una frequenza che fino ad ora non abbiamo ancora visto su nessuno smartphone. Oltre a questo, sembra che il pannello sarà un OLED BOE X5.

Se già il display ci indica che ci troveremo di fronte ad uno smartphone dalle specifiche estreme, anche le prestazioni non scherzano. I rumors appena emersi parlano infatti della presenza di uno tra i processori più potenti mai visti nel panorama mobile. Si tratterebbe del soc Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Ad accompagnarlo per avere performance ancora più elevate, sembra poi che saranno presenti memorie super veloci. Si parla di memoria RAM LPDDR6 e di storage interno di tipo UFS 4.1.

A concludere una scheda tecnica già sorprendente, sembra infine che troveremo una batteria dalla capienza estrema. I rumors parlano infatti di una batteria pari a ben 9000 mah e sembra che gli utenti potranno contare anche sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 120W e del supporto alla ricarica wireless da 50W.

Insomma, sulla carta OnePlus 16 promette di essere uno smartphone davvero potente e unico.