Chiude i battenti uno tra i più grandi network pirata dedicati ai manga

Per anni è stato uno dei nomi più conosciuti tra gli appassionati di manga online. Ora Bato.to, insieme a una vasta rete di siti collegati, è stato ufficialmente chiuso, segnando uno dei colpi più pesanti mai inferti alla pirateria digitale nel settore dei fumetti giapponesi.

Bato.to non era un semplice sito isolato, ma il fulcro di un ecosistema molto più ampio, costruito nel tempo per distribuire manga scanlati e tradotti in numerose lingue. Capitoli completi, spesso disponibili pochissimo tempo dopo l’uscita ufficiale, venivano messi a disposizione gratuitamente, attirando un pubblico globale composto da milioni di lettori abituali.

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Un network molto più grande di quanto sembrasse

Dietro Bato.to operava una struttura articolata, composta da decine di domini, mirror alternativi e piattaforme satellite. Questa organizzazione consentiva al network di rimanere online anche in caso di blocchi o oscuramenti, spostando rapidamente i contenuti e reindirizzando gli utenti.

Il traffico generato era enorme e costante. Milioni di visite ogni mese alimentavano un flusso economico tutt’altro che marginale, grazie alla pubblicità e ad altri sistemi di monetizzazione. Secondo quanto emerso dalle indagini, non si trattava di un progetto amatoriale, ma di un’attività pianificata e gestita con criteri quasi aziendali.

L’operazione di chiusura

La chiusura di Bato.to è arrivata al termine di un’indagine internazionale che ha coinvolto più Paesi e diverse autorità competenti. L’attenzione non si è concentrata solo sui siti visibili al pubblico, ma sull’intera infrastruttura tecnica che permetteva al network di operare: server, sistemi di distribuzione dei contenuti e canali di promozione.

Oltre allo spegnimento delle piattaforme principali, sono stati bloccati anche numerosi canali utilizzati per comunicare con gli utenti e coordinare la pubblicazione dei contenuti. Gli investigatori hanno ricostruito il funzionamento interno del network, individuando le figure chiave responsabili della gestione.

Un colpo simbolico alla pirateria

La chiusura di Bato.to ha avuto un impatto immediato sulle comunità online dedicate ai manga. Molti lettori si sono ritrovati improvvisamente senza uno dei loro principali punti di accesso, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra pirateria e disponibilità legale delle opere.

Per editori e detentori dei diritti, l’operazione rappresenta un punto di svolta a favore: anche le piattaforme più grandi e radicate non sono intoccabili. Allo stesso tempo, resta aperta la questione dell’accesso globale ai manga, soprattutto in quei mercati dove le alternative ufficiali sono ancora limitate o frammentate.