Scopri le migliori offerte 1Mobile per chiamare, navigare e risparmiare

Lo spazio che 1Mobile si sta ritagliando all’interno del mercato delle telecomunicazioni italiane, si allarga sempre di più. Questo è dovuto all’impegno costante del gestore virtuale, che mette in atto delle strategie che si rivelano vincenti nel lungo periodo.

Oltre alla presenza di promozioni telefoniche di qualità, che cambiano spesso nel tempo per attirare gli utenti, l’operatore prevede iniziative speciali per attirare sempre più clienti e per conquistare ancora di più la fiducia di quelli vecchi. L’operatore, inoltre, punta su pacchetti molto ricchi, con tanti giga, minuti illimitati e anche il supporto della tecnologia 5G.

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1Mobile, giga abbondanti e costi contenuti

Tra le promozioni telefoniche di 1Mobile che rispondono perfettamente al giusto equilibrio tra l’abbondanza dei pacchetti e il prezzo ce ne sono alcune davvero interessanti.

La prima da prendere in considerazione è sicuramente Flash 5G 260 XMas Edition, promozione nata durante il periodo natalizio e che ancora possibile attivare sul sito dell’operatore. L’offerta prevede la presenza di 260 giga in 5G full Speed, oltre a minuti illimitati e anche 60 SMS. Tutto ciò ha un costo di 4,99 € soltanto per il primo mese, a partire dal terzo mese il costo è di 8,99 €. La particolarità della tariffa è che il primo rinnovo è del tutto gratuito.

Un’altra promozione esclusiva è Speed 5G 150 Limited Edition, con cui l’utenti potranno accedere a 150 giga in 5G full Speed, i soliti minuti illimitati e in questo caso 50 SMS. Il prezzo è davvero folle, perché per il primo mese si pagheranno soltanto cinque euro, mentre a partire dal secondo rinnovo e per sempre la tariffa avrà un costo di 6,99 € al mese.

Non mancano le tariffe pensate per tutti, come Start XPlus Reward, per gli utenti che vogliono risparmiare al massimo. Questa promo comprende 20 giga, minuti illimitati e 30 SMS. A partire dal terzo rinnovo ci sarà un extra di 10 giga. Il costo è di soli 4,99 € e 4,49 € a partire dal terzo rinnovo.