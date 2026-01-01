Galaxy Z TriFold, produrlo costa più di quanto ricavato dalle vendite

Il Samsung Galaxy Z TriFold non è solo uno dei dispositivi più ambiziosi mai progettati dal colosso, ma anche uno dei più complessi dal punto di vista industriale. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo costo di produzione sarebbe addirittura superiore al prezzo di vendita, un dettaglio che racconta molto più di quanto sembri sulla strategia di Samsung nel settore dei dispositivi pieghevoli.

Una situazione apparentemente paradossale, ma tutt’altro che nuova quando si parla di prodotti pionieristici.

Un concentrato di tecnologia (costosissima)

Il TriFold rappresenta un salto tecnologico notevole. Tre pannelli pieghevoli, meccanismi di cerniera multipli, materiali rinforzati e una gestione complessa della continuità dello schermo rendono questo dispositivo estremamente oneroso da produrre. Il solo display, vero cuore del progetto, incide in modo significativo sui costi, così come la necessità di mantenere spessori ridotti e una buona resistenza strutturale.

A questo si aggiungono componenti progettati su misura, volumi di produzione inizialmente limitati e processi di assemblaggio più lenti rispetto a quelli di uno smartphone tradizionale. Tutti elementi che fanno lievitare il costo ben oltre la media del mercato.

Il risultato è un prodotto che, sulla carta, costa a Samsung più di quanto venga incassato al momento della vendita.

Perché vendere in perdita ha senso

La scelta di proporre il Galaxy Z TriFold a un prezzo inferiore ai costi non è casuale. Samsung sembra adottare una strategia già vista in passato con altre tecnologie emergenti: accettare una perdita iniziale per accelerare l’adozione, testare soluzioni avanzate sul campo e consolidare la propria leadership nel segmento dei pieghevoli.

In altre parole, il TriFold non nasce per fare grandi numeri o margini immediati, ma per fungere da vetrina tecnologica. Serve a raccogliere dati reali sull’utilizzo, a migliorare i processi produttivi e a preparare il terreno per generazioni future, più economiche e scalabili.

È una scommessa sul lungo periodo, non un’operazione di profitto a breve termine.

Un segnale forte al mercato

Il fatto che Samsung accetti costi così elevati pur di portare il TriFold sul mercato è anche un messaggio diretto alla concorrenza. Il brand vuole ribadire il proprio ruolo di riferimento nell’innovazione hardware, mostrando di poter affrontare sfide che pochi altri sono pronti a sostenere.

Inoltre, questa scelta rafforza l’idea che i dispositivi pieghevoli non siano più semplici esperimenti, ma una categoria su cui Samsung intende investire in modo strutturale, anche a costo di sacrificare margini nel breve periodo.

Un investimento, non un fallimento

Guardare solo al rapporto tra costo di produzione e prezzo di vendita rischia di dare una lettura incompleta. Il Galaxy Z TriFold va interpretato come un investimento in know-how, immagine e futuro industriale.

Se le tecnologie sviluppate oggi permetteranno domani di ridurre i costi e migliorare l’affidabilità, allora la perdita iniziale sarà stata il prezzo da pagare per restare in testa alla corsa. E Samsung, ancora una volta, sembra disposta a pagarlo.