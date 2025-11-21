Narwal infiamma il Black Friday: sconti Amazon fino al 60% sui robot aspirapolvere

Chiunque abbia intenzione di fare un vero e proprio affare acquistando un robot aspirapolvere di altissimo livello in queste ore, deve assolutamente affidarsi al celebre brand Narwal. Sia sul suo sito ufficiale che su Amazon infatti, l’azienda sta sfruttando alla grande il Black Friday proponendo degli sconti che portano i prodotti a costare anche meno della metà rispetto ai prezzi di listino.

I robot di cui tenere conto sono precisamente otto, a partire dai base di gamma fino ad arrivare ai top assoluti. Il risparmio è considerevole, basta prendere come esempio il Narwal Freo Z10 Ultra, il cui prezzo cala addirittura di 750€. Di occasioni però ce ne sono altre sette, tutte intrise di qualità.

Narwal Flow Standard – da 1299€ a 849€ (sconto di 450€)

È una delle proposte più avanzate dal punto di vista tecnologico, grazie al sistema FlowWash che pulisce il panno in tempo reale con acqua a 45°C evitando la dispersione dello sporco. Spiccano anche le due fotocamere RGB con intelligenza artificiale, capaci di riconoscere oltre 200 oggetti migliorando navigazione ed evitare gli ostacoli. L’aspirazione da 22.000 Pa è tra le più elevate della categoria e si adatta automaticamente ai tappeti con la tecnologia CarpetFocus. Il design ultrasottile da 95 mm e la capacità di superare ostacoli fino a 40 mm lo rendono adatto anche ad ambienti complessi. Completa il tutto una base completamente automatica per riempimento e svuotamento. È disponibile su Amazon a 849€ in sconto.

Narwal Flow Compact – da 1499€ a 1049€ (sconto di 450€)

Versione più compatta della linea Flow, mantiene il sistema FlowWash con pulizia continua del mop in tempo reale e il riconoscimento intelligente degli ostacoli tramite doppia fotocamera e AI. L’aspirazione da 22.000 Pa lo posiziona tra i più potenti della categoria, mentre la tecnologia CarpetFocus aumenta automaticamente la potenza sui tappeti. Con un’altezza di soli 95 mm riesce a passare sotto letti e mobili bassi e supera dislivelli fino a 40 mm. La base all-in-one automatizza quasi completamente la gestione quotidiana. È disponibile su Amazon a 1049€.

Narwal Freo Z10 Ultra – da 1299€ a 549€ (sconto di 750€)

Questo modello punta tutto su intelligenza artificiale e precisione. La separazione intelligente tra sporco secco e liquido, gestita da doppi chip AI, permette di adattare in tempo reale aspirazione e lavaggio. Il panno triangolare estendibile con pressione da 8N è pensato per raggiungere angoli e bordi in modo più efficace rispetto ai mop tradizionali. L’aspirazione arriva a 18.000 Pa, con sistema anti-aggroviglio DualFlow per capelli e peli. La base gestisce lavaggio con acqua calda, risciacquo ad alta temperatura e asciugatura, offrendo fino a 120 giorni senza interventi manuali. È disponibile su Amazon a 549€.

Narwal Freo Z Ultra – da 599€ a 549€ (sconto di 50€)

È un modello che punta molto sulla visione artificiale, con doppia camera RGB e doppio chip AI in grado di riconoscere oltre 120 oggetti in casa. La pulizia differenziata tra secco e umido avviene in automatico: quando rileva polvere alza il mop, mentre con i liquidi disattiva l’aspirazione e abbassa il panno. L’aspirazione da 12.000 Pa unisce potenza e silenziosità (52 dB), con spazzola anti-groviglio 2.0 a tasso quasi nullo. La stazione gestisce lavaggio, asciugatura e svuotamento per circa 120 giorni senza manutenzione. È disponibile su Amazon a 499€.

Narwal Freo Z10 – da 899€ a 459€ (sconto 440€)

Questo modello integra un sensore intelligente delle particelle che analizza lo sporco e regola automaticamente la potenza, che arriva fino a 15.000 Pa. Il sistema DualFlow anti-groviglio riduce l’accumulo di capelli sulle spazzole, semplificando la gestione nel lungo periodo. La pulizia negli angoli è affidata al panno estendibile con pressione da 8N, utile per bordi e battiscopa. La base automatica gestisce lavaggio, asciugatura e raccolta della polvere fino a 120 giorni. Completano il pacchetto la mappatura 3D con LiDAR 4.0 e il controllo vocale. È disponibile su Amazon a 459€.

Narwal Freo X Ultra – da 499€ a 459€ (sconto di 40€)

Questo modello è pensato per chi vuole massima autonomia e zero pensieri. Offre un’aspirazione da 8.200 Pa e una spazzola conica anti-groviglio certificata SGS e TÜV, progettata per gestire peli e capelli senza inceppamenti. La stazione base lava e asciuga i panni, gestisce il riempimento e comprime la polvere per arrivare fino a 7 settimane di utilizzo senza interventi. La tecnologia DirtSense monitora il livello di sporco e ripete il lavaggio se necessario, mentre EdgeSwing consente una pulizia accurata lungo i bordi e negli angoli. È disponibile su Amazon a 459€.

Narwal Freo X10 Pro – da 599€ a 399€ (sconto di 200€)

Questo modello si posiziona nella fascia alta con un approccio pensato per chi ha animali o capelli lunghi in casa. Il sistema anti-groviglio certificato SGS, insieme alla spazzola laterale dinamica e al rullo flottante, riduce quasi del tutto il problema dei peli attorcigliati. La pulizia dei bordi è uno dei suoi punti forti grazie ai panni triangolari estendibili con tecnologia MopExtend ed EdgeSwing, che arrivano anche negli angoli più complessi. L’aspirazione da 11.000 Pa lo rende efficace su pavimenti e tappeti, dove solleva automaticamente il mop di 12 mm. La base all-in-one gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura con acqua calda e sterilizzazione, riducendo la manutenzione al minimo. È disponibile su Amazon a 399€.

Narwal Freo S – da 299€ a 199€ (sconto di 100€)

Freo S è pensato per chi cerca un buon equilibrio tra prestazioni e facilità d’uso. Offre un’aspirazione da 8.000 Pa, efficace su peli, briciole e sporco quotidiano, con quattro livelli regolabili. Il sistema di lavaggio esercita una pressione di 8N e gestisce l’acqua in modo controllato per ridurre aloni. La stazione di svuotamento con sacchetto da 3,5 litri garantisce fino a 180 giorni di autonomia, riducendo drasticamente la manutenzione. La navigazione laser LDS consente una mappatura precisa e supporta più piani e ambienti. È disponibile su Amazon a 199€.