Chatbot IA: ChatGPT comanda ma le concorrenti corrono veloci

Fin dal loro esordio i chatbot basati sull’intelligenza artificiale si sono contesi il mercato a colpi di funzionalità innovative e nuove possibilità per tutti gli utenti, a dominare il mercato fin dall’inizio è stato come già saprete ChatGPT, dal momento che quest’ultimo ha rappresentato una vera e propria rivoluzione che ha scatenato un effetto domino che ha portato poi all’arrivo di numerosi bot concorrenti da parte delle altre società.

Nonostante il dominio schiacciante ottenuto soprattutto all’inizio ora però la concorrenza si sta facendo decisamente più agguerrita e sta cominciando a rosicchiare un po’ di terreno alla rivale capolista, un’analisi mensile del traffico dati condotta da Similarweb mostra come infatti ChatGPT sia ancora al primo posto ma anche le altre realtà si comportino bene, nello specifico parliamo di: Gemini, Deepseek, Grok, Claude, Perplexity e Copilot, i cui dati sono emersi nella rilevazione di metà mese.

La classifica

L’analisi del traffico dati condotta dalla piattaforma Internet genera la seguente classifica per quanto riguarda la popolarità dei chatbot IA:

ChatGPT rivendica il 72,3% del traffico Gemini 13,7% Deepseek 4,2% Grok 2,5% Claude 2,4% Perplexity 2,3% Copilot 1,2%.

Come potete ben vedere, Gemini ha guadagnato una percentuale decisamente importante, probabilmente sospinta dalle ultime novità lanciate da Google, per di più Similarweb sottolinea l’importante crescita di Deepseek e Grok e soprattutto la crescita di Claude ai danni di Perplexity.

Nello specifico, la società ha poi sottolineato, facendo un confronto con lo scorso anno, come tutte le aziende concorrenti siano riuscite a rosicchiare a ChatGPT un totale del 14%, con Gemini che negli ultimi tre mesi ha rivendicato un 5% in più e tutte le altre aziende che invece si sono spartite un 2% in più sottratto per l’appunto a ChatGPT nell’ultimo trimestre.

Ovviamente il dominio resta ancora abbastanza palese e radicale, però i segnali correlati all’andamento del traffico dati indicano che anche le altre realtà stanno iniziando a crescere e a sviluppare interazioni in grado di attirare la fiducia e le attenzioni della community.